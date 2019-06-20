Как получить быстрый кредит на выгодных условиях
Кто может взять кредит?
Выдаются кредиты онлайн лицам, которым исполнилось полных 18 лет, и при наличии действительного паспорта Украины. Желательно иметь электронную почту, а также мобильный телефон.
Как оформить займ онлайн?
Кредиты онлайн ежедневно набирают популярность. С каждым днем число клиентов кредитной компании увеличивается. Потому, что это один из самых простых и надежных способов займа.
Чтобы оформить быстрый займ, необходимо:
- На сайте кредитной компании «CC ЛОУН» заполнить онлайн заявку, в которой указываются все личные данные клиента, в том числе данные паспорта.
- Когда все данные введены, необходимо прикрепить к заявке сэлфи открытым паспортом на первой странице.
- Клиент самостоятельно вписывает сумму, которая необходима ему.
- Перед тем, как отправить заявку нужно внимательно проверить все введённые данные, чтобы избежать отказа.
После отправления заявки, ее рассматривают сотрудники компании в течение 10 минут, и высылают ответ на электронную почту и в личный кабинет.
Есть ответ положительный, средства на указанный расчетный счет переводятся в течение 5-10 минут. Снимать их с карты клиент может уже в этот же день.
Кредитная компания не проверяет для каких целей клиент взял займ.
Как вернуть кредит?
Возвращать онлайн кредиты очень удобно. Клиент выбирает любой из трех предложенных способов возврата.
- При помощи платежных терминалов.
- При помощи любого банка.
- При помощи личного кабинета.
Возвращая кредит обязательно необходимо сохранять все квитанции до того момента, пока кредит не будет полностью выплачен.
Если клиент не успевает выплатить займ в установленные сроки, то всегда можно его продлить за отдельную стоимость, что являет большим преимуществом компании.
Преимущества займов онлайн
- Кредит оформляется без лишних документов и справок.
- Общее врем рассмотрения заявки и выдачи средств не превышает 30 минут.
- Процент отказа очень низкий, компания ценит каждого своего клиента.
- Процент который указан в договоре не изменяется.
- Условия кредита чисты и прозрачны.
- Компания не проверяет своих клиентов на наличие кредитов в других компаниях.
Кредитная компания «CC ЛОУН» ценит своих клиентов, и имеет индивидуальный подход к каждому и них.
С «CC ЛОУН» надежно и безопасно, а это самое главное!