1+1 media добавила платную подписку на сервис онлайн-телевидения 1+1 video
Кроме того, с одной учетной записи можно смотреть фильмы, сериалы, шоу и прямые эфиры на любых 5 устройствах одновременно. Стоимость платной подписки составляет 15 грн за 3 месяца. Также доступна ознакомительная триальная версия.
«Во время продажи допремьерных показов рейтинговых сериалов на 1+1 video мы увидели, что часть наших постоянных зрителей готова платить за контент. К тому же, им проще покупать подписку, чем смотреть видео с перерывом на онлайн-рекламу. Поэтому команда 1+1 Digital решила предоставить им такую возможность и добавить еще одну модель монетизации собственной VOD-платформы», –отмечает диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.
Также на 1+1 video останется возможность просмотра архива видео без платы за подписку, но с перерывами на рекламу.
Сегодня 1+1 video доступна как в виде веб-сервиса, так и мобильного приложения. В ближайшие планы диджитал-команды по развитию VOD-платформы входят создание новых тематических разделов и расширение библиотеки видео.