Серия книг-конструкторов издательства «Ранок» и канала ПЛЮСПЛЮС победила в конкурсе «Книга будущего»

Серия книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия» телеканала ПЛЮСПЛЮС и издательства «Ранок» победила в номинации «Бумага + технологии» конкурса «Книга будущего», который проходил в рамках Второго международного книжного фестиваля «Book Space» 21 - 23 июня.

В конкурсе «Книга будущего» участвовали издания, которые являются инновационными по форме или содержанию, имеют новаторскую подачу контента, используют мультимедийность или являются интерактивными.

Напомним, серию книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия» создано на основе мультфильмов «Мир ждет открытия» собственного производства канала ПЛЮСПЛЮС. Книги для детей сочетают в себе энциклопедическое наполнения, собственный 3D-конструктор и игру в дополненной реальности. Энциклопедии, которые имеют серию с названиями: «Я хочу все знать», «Я изобретатель», «Я изучаю что и как», «Я хочу все уметь», - рассчитаны на детей в возрасте от 6 лет и разработаны с целью стимулирования роста познавательной активности, получение начальных знаний о разработках, технике и технологиях.

Главные герои - Трыкутя, Квадрык, Кружко, Шаман Кругоман, что являются персонажами одноименного мультфильма «Мир ждет открытия» – на страницах энциклопедии объясняют читателям интересные факты о различных изобретениях или как прочитать тексты «вверх ногами» или «в зеркальном отражении» и помогают выполнять задания для лучшего усвоения знаний.

Особенностью серии также есть игра в дополненной реальности, по сюжету которой ребенок будет помогать героям мира ПЛЮСПЛЮС найти элементы для будущего летательного аппарата.