Цена продажи электроэнергии ТЭС компании снизилась на 12% по сравнению с 1-м полугодием 2019 г. и составила 1,569 грн. за кВт·ч.

В Украине стартовал новый рынок электроэнергии. ДТЭК принял участие в первых биржевых торгах по продаже электроэнергии на платформе рынка на сутки вперед. Цена электроэнергии ТЭС компании снизилась на 12% по сравнению с 1-м полугодием 2019 года и составила 1,569 грн за кВт·ч.

ГП «Оператор рынка» провёл первые конкурентные торги на Рынке на Сутки Вперёд (РСВ) - основном биржевом сегменте нового рынка, на котором происходит продажа электроэнергии на ежедневной основе. РСВ является основным индикатором цены на электроэнергию для всех потребителей кроме населения.

На платформе РСВ было продано 150,9 млн кВт·ч по средней цене 1,594 грн за кВт·ч. Цена на электроэнергию ТЭС ДТЭК на РСВ составила 1,569 грн за кВт·ч. Тарифы для населения с введением нового рынка не изменились и остаются самыми низкими в Европе.

Компания заявляет, что информация о продаже электроэнергии ТЭС компании по цене выше ценовых ограничений, установленных НКРЭКУ на рынке на сутки вперед, а также утверждения о росте тарифа для тепловой генерации на 50% и выше, не соответствует действительности и направлены на манипуляцию общественным мнением. Подобные заявления делаются желающими сохранить непрозрачные и неконкурентные правила установления тарифов на электроэнергию и продолжить практику «ручного» управления энергетикой Украины.

ДТЭК приветствует запуск европейской модели рынка электроэнергии, которая обеспечит рыночные правила для всех участников рынка и, как следствие, привлечение инвестиций для модернизации и дальнейшего развития отрасли.

Справка

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления -- 26 млрд грн. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.