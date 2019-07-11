Особенности оформления Зелёной Карты

Введение безвизового режима для граждан Украины увеличило количество путешественников в страны Евросоюза и другие государства. При этом туристы, кроме использования услуг авиа-, железнодорожных и автомобильных перевозчиков, часто пользуются своим личным транспортом.

Чтобы пересечь границу Украины, автолюбителю нужно оформить международный полис страхования ответственности водителя самоходного средства – Зелёную Карту.

Страховка действует в 46-ти странах мира и гарантирует возмещение ущерба, нанесенного в результате ДТП, которое может произойти на территории этих государств. Страховой полис для зарубежной поездки на собственном транспортном средстве действителен от 15-ти дней до 1-го года.

Как проверяют Зеленую Карту

Обязанность проверять наличие и действительность полиса возложена на Государственную пограничную службу Украины.

С 08.02.2019 действует автоматическая система проверки Зелёных Карт. Она сверяет данные документа со сведениями, внесенными уполномоченным страховщиком в Центральную базу данных МТСБУ.

Статистика отказов в выезде

С начала действия автоматического режима проверки наличия и действительности Зелёной Карты пограничники отказали в выезде более 8-ми тысячам транспортных средств. Причин этому несколько.

Многие путешественники не знают о необходимости оформления международного страхового полиса.

Выявлено более 70-ти случаев подделки Зелёной Карты.

Больше 85-ти страховых документов признаны недействительными.

Если не учитывать отказы, полученные по незнанию, можно заметить, что встречается достаточно большое количество фальшивок. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе, нужно знать о приемах мошенников.

Советы по оформлению Зеленой карты

Чаще всего мошенники работают вблизи пунктов пересечения границы, пользуясь особенностями обстановки.

Как бороться с самыми распространенными приемами злоумышленников?

Каждый страховой полис имеет различные элементы защиты – водяные знаки, голограммы и т.п. Некоторые из них видны в ультрафиолетовом свете – можно попросить проверить полис в обменнике либо у пограничников.

Для предупреждения обмана необходимо внимательно изучить все сведения, которые вносят от руки, в том числе и в части полиса, остающейся страховщику.

Страховку также можно проверить самостоятельно на сайте МТСБУ с любого устройства, подключенного к Интернету.

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Зелёную Карту, оформленную с помощью hotline.finance, путешественник получит с курьерской или почтовой (Новая Почта) доставкой.

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