Концепт-смартфон Meizu Zero и реалии рынка

Смартфоны Meizu никогда не оставались в стороне инновационных обновлений, поэтому в начале 2019 года был презентован Meizu Zero – гаджет без отверстий под динамики и разъемы.

Сенсорные датчики стали заменой любых кнопочных элементов. Такой телефон привлек внимание, но он стал тестовой моделью. Предполагается, что Zero выступит основой Meizu 17 с поддержкой 5G. Появление такого флагмана заставит конкурентов «понервничать».

Реализация 5G

Смартфон Meizu Zero разработан на процессоре Snapdragon 845. Такая основа не подходит для реализации 5G. Так как такой тип связи требует наличия мощного чипа, то Meizu 16s уже получил Snapdragon 855. Это основная предпосылка к тому, что в следующей модели возможно внедрение представленного типа связи. Уже известно, что Meizu 17 находится в разработке. Вероятно, что обновленные смартфоны порадуют покупателей уже в 2019 году.

Что сегодня предлагает производитель: Meizu 16s

Сегодня поклонники бренда могут купить Meizu 16s в интернет-магазине Comfy по конкурентной цене. Представленная модель отличилась смещенной камерой, которая расположилась в левом верхнем углу задней панели. В конструкции появились внешние стереодинамики, которые стали громче. Характеристики телефона:

Под дисплеем расположился сканер отпечатка пальцев, который стал работать быстрее. Вероятность разблокировать гаджет с мокрыми руками – 30%.

AMOLED-экран с индивидуальной настройкой яркости, которая защищает от ШИМов (вредного светового излучения для глаз).

NFC-модуль для использования смартфона Meizu в безналичных расчетах.

Процессор – флагманский Qualcomm Snapdragon 855. Емкость батареи – 3600 мАч, что увеличило время автономной работы гаджета.

Камера получила сенсор Sony с емкостью в 48 Мп. Теперь устройство делает качественные фотографии даже в ночное время. Пользователям доступен режим оптической стабилизации, который можно использовать при создании 4k-видео.

Представленный гаджет – сильный конкурент в среднем ценовом сегменте. В этой модели все сбалансировано, поэтому устройство активно продается.