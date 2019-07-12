МФО компании выдают быстрые займы под 0% - правда ли это

Возможно ли быстро получить займ без процентов в микрофинансовой организации? Это рекламный ход, или бесплатные займы всё-таки существуют? Что нужно для получения микрозайма под 0%? Ниже мы постараемся ответить на вопросы, которые волнуют клиента.

Кредит – это финансовая услуга, которая подразумевает получение денежных средств в долг под определенные (оговоренные договором) обязательства. Взять денежный займ можно в банке, кредитной компании, микрофинансовой организации и др. Оформление кредита связано с определенными обязательствами, которые заемщик обязуется неукоснительно выполнять.

Важнейшими свойствами кредита являются процентная ставка и срок, на который предоставляются денежные средства. Процентная ставка определяет стоимость кредита, сумму, которую необходимо оплатить за пользование заемными средствами. Размер кредита (доступная сумма) в каждом отдельном случае определяется индивидуально, исходя из запроса заемщика и рисков по возможной неуплате долга.

Если соблюдать все условия кредитования, то деньги, полученные взаймы у банка или МФО, помогают решить значительные финансовые затруднения. Можно ли получить такой кредит без процентов?

Кредиты в МФО без процентов

В МФО можно взять быстрый займ (в среднем от 1000 до 15 000 гривен) на срок до 30 календарных дней. В таких организациях действительно можно взять бесплатный кредит под 0%, но зачастую беспроцентным остаётся только первый займ. Такой кредит носит скорее рекламный характер, с целью привлечь в МФО новых заёмщиков, продемонстрировать комфорт и выгоду. В дальнейшем, ставка по кредиту в МФО будет составлять около 1,6-1,9% в день.

В ряде случаев, клиенты микрофинансовых организаций могут рассчитывать на кредит со ставкой в 0,01% в день. Однако, при таком маленьком проценте, сумма кредитования редко превышает 6000 гривен. Что касается постоянных клиентов МФО (таковыми считаются те, кто берёт займ в одной и той же компании 2 и более раз), для них уже не доступна ставка под 0%, однако открываются новые возможности – например, увеличение кредитного лимита, всевозможные программы лояльности, акции и скидки, промокоды. Большинство заёмщиков обращаются в выбранную ими компанию повторноз, так как ради удержания клиентов МФО предоставляют очень комфортные и привлекательные условия.

Кредит в банке или в МФО? Стоимость и преимущества

Кредит в банке не бывает беспроцентным. Средняя процентная ставка по кредитам в банках Украины составляет 30-35%. В микрофинансовых организациях годовая ставка составляет 400%. Выглядит дороже? Нет. Ведь в МФО не нужно платить за целый год. Все значения делятся на 12, поскольку микрокредит выдается только на месяц, соответственно средняя ставка по МФО – 33,3%. При этом, займы в микрофинансовых организациях имеют ряд серьёзных преимуществ перед банками, а именно: