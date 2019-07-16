3 фильма мотивирующих на уборку
Уборка – не самое любимое занятие для всех. Поэтому очень часто, чтобы настроить себя на уборку – нужно спланировать время, выбрать день, включить любимую музыку либо же посмотреть хороший фильм. Мы выбрали топ-3 фильма, после просмотра которых вам захочется начать уборку и провести ее с удовольствием.
1. ВАЛЛ-И
США, 2008
Роли озвучивали: Сигурни Уивер, Джефф Гарлин и др.
Очаровательный мультфильм от студии Pixar. История робота, который более 700 лет освобождает Землю от мусора. Люди давно покинули планету в поисках лучшей жизни.
Другие роботы, которые работали на Земле, вышли из строя. ВАЛЛ-И остался один. От одиночества его спасает таракан, которого он считает своим питомцем и фильм «Хеллоу, Долли».
Ситуация меняется, когда на Землю прилетает ЕВА – исследовательский робот, который разыскивает растения. ВАЛЛ-И решает завоевать ее сердце и заодно вернуть людей на планету.
Почему стоит посмотреть фильм?
- Вы поймете, каким печальным может быть будущее, если человечество продолжит загрязнять планету.
- Узнаете, насколько полезной может оказаться уборка.
- Проникнетесь важностью проведения уборки и научитесь правильно ставить цели.
- Проведете время за просмотром душевной истории, удостоившейся Оскара.
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2. Чистка до блеска
США, 2008
В ролях: Эми Адамс, Эмили Блант, Алан Аркин.
Роуз Лорковски − мать-одиночка, которой приходится бороться с финансовыми трудностями. Ее сына выгнали из школы, теперь нужно собирать деньги на поступление в частную.
Решение пришло само. Любовник Роуз, работающий в полиции, пожаловался, что трудно найти желающих, убирать места преступления. Так Роуз с сестрой Норой затевают свой бизнес.
Почему стоит посмотреть фильм?
- Получите дозу убойного черного юмора.
- Осознаете, что даже в самой сложной ситуации можно найти выход.
- Поймете, что если очень не хочется убираться, то всегда можно обратиться к профессионалам.
3. Мисс Петтигрю
Великобритания, США, 2008
В ролях: Эми Адамс, Фрэнсис МакДорманд, Киран Хайндс.
Гвиневра Петтигрю – гувернантка со сложным характером. Ее не первый раз увольняют, поэтому в агентстве она не на самом лучшем счету. Чтобы заполучить новое место работы, ей приходится пойти на хитрость.
Мисс Петтигрю крадет визитку с адресом клиентки. Ею оказывается Делисия Лафос – взбалмошная актриса.
У Делисии три поклонника. Ее жизнь также не упорядочена, как и ее хозяйство. Гвиневра сначала становится ее домработницей, а позже секретарем. С приходом мисс Петтигрю жизнь актрисы меняется.
Почему стоит посмотреть фильм?
- Вы поймете, как беспорядок влияет на жизнь.
- Окунетесь в мир 30-х годов.
Все фильмы достойны внимания и 100% смотривируют Вас приступить к уборке. Приятного просмотра!