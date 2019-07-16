3 фильма мотивирующих на уборку

Уборка – не самое любимое занятие для всех. Поэтому очень часто, чтобы настроить себя на уборку – нужно спланировать время, выбрать день, включить любимую музыку либо же посмотреть хороший фильм. Мы выбрали топ-3 фильма, после просмотра которых вам захочется начать уборку и провести ее с удовольствием.

1. ВАЛЛ-И

США, 2008

Роли озвучивали: Сигурни Уивер, Джефф Гарлин и др.

Очаровательный мультфильм от студии Pixar. История робота, который более 700 лет освобождает Землю от мусора. Люди давно покинули планету в поисках лучшей жизни.

Другие роботы, которые работали на Земле, вышли из строя. ВАЛЛ-И остался один. От одиночества его спасает таракан, которого он считает своим питомцем и фильм «Хеллоу, Долли».

Ситуация меняется, когда на Землю прилетает ЕВА – исследовательский робот, который разыскивает растения. ВАЛЛ-И решает завоевать ее сердце и заодно вернуть людей на планету.

Почему стоит посмотреть фильм?

Вы поймете, каким печальным может быть будущее, если человечество продолжит загрязнять планету.

Узнаете, насколько полезной может оказаться уборка.

Проникнетесь важностью проведения уборки и научитесь правильно ставить цели.

Проведете время за просмотром душевной истории, удостоившейся Оскара.

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2. Чистка до блеска

США, 2008

В ролях: Эми Адамс, Эмили Блант, Алан Аркин.

Роуз Лорковски − мать-одиночка, которой приходится бороться с финансовыми трудностями. Ее сына выгнали из школы, теперь нужно собирать деньги на поступление в частную.

Решение пришло само. Любовник Роуз, работающий в полиции, пожаловался, что трудно найти желающих, убирать места преступления. Так Роуз с сестрой Норой затевают свой бизнес.

Почему стоит посмотреть фильм?

Получите дозу убойного черного юмора.

Осознаете, что даже в самой сложной ситуации можно найти выход.

Поймете, что если очень не хочется убираться, то всегда можно обратиться к профессионалам.

3. Мисс Петтигрю

Великобритания, США, 2008

В ролях: Эми Адамс, Фрэнсис МакДорманд, Киран Хайндс.

Гвиневра Петтигрю – гувернантка со сложным характером. Ее не первый раз увольняют, поэтому в агентстве она не на самом лучшем счету. Чтобы заполучить новое место работы, ей приходится пойти на хитрость.

Мисс Петтигрю крадет визитку с адресом клиентки. Ею оказывается Делисия Лафос – взбалмошная актриса.

У Делисии три поклонника. Ее жизнь также не упорядочена, как и ее хозяйство. Гвиневра сначала становится ее домработницей, а позже секретарем. С приходом мисс Петтигрю жизнь актрисы меняется.

Почему стоит посмотреть фильм?

Вы поймете, как беспорядок влияет на жизнь.

Окунетесь в мир 30-х годов.

Все фильмы достойны внимания и 100% смотривируют Вас приступить к уборке. Приятного просмотра!