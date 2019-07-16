3 фильма мотивирующих на уборку

18:03, 16 июля 2019
Окно
14 0

Уборка – не самое любимое занятие для всех. Поэтому очень часто, чтобы настроить себя на уборку – нужно спланировать время, выбрать день, включить любимую музыку либо же посмотреть хороший фильм. Мы выбрали топ-3 фильма, после просмотра которых вам захочется начать уборку и провести ее с удовольствием.

1. ВАЛЛ-И

США, 2008

Роли озвучивали: Сигурни Уивер, Джефф Гарлин и др.

Очаровательный мультфильм от студии Pixar. История робота, который более 700 лет освобождает Землю от мусора. Люди давно покинули планету в поисках лучшей жизни.

Другие роботы, которые работали на Земле, вышли из строя. ВАЛЛ-И остался один. От одиночества его спасает таракан, которого он считает своим питомцем и фильм «Хеллоу, Долли». 

Ситуация меняется, когда на Землю прилетает ЕВА – исследовательский робот, который разыскивает растения. ВАЛЛ-И решает завоевать ее сердце и заодно вернуть людей на планету.

Почему стоит посмотреть фильм?

  • Вы поймете, каким печальным может быть будущее, если человечество продолжит загрязнять планету.
  • Узнаете, насколько полезной может оказаться уборка.
  • Проникнетесь важностью проведения уборки и научитесь правильно ставить цели.
  • Проведете время за просмотром душевной истории, удостоившейся Оскара.

Это интересно: узнайте цены клининговых компаний в Киеве.

2. Чистка до блеска

США, 2008

В ролях: Эми Адамс, Эмили Блант, Алан Аркин.

Роуз Лорковски − мать-одиночка, которой приходится бороться с финансовыми трудностями. Ее сына выгнали из школы, теперь нужно собирать деньги на поступление в частную.

Решение пришло само. Любовник Роуз, работающий в полиции, пожаловался, что трудно найти желающих, убирать места преступления. Так Роуз с сестрой Норой затевают свой бизнес.

Почему стоит посмотреть фильм?

  • Получите дозу убойного черного юмора.
  • Осознаете, что даже в самой сложной ситуации можно найти выход.
  • Поймете, что если очень не хочется убираться, то всегда можно обратиться к профессионалам.

3. Мисс Петтигрю

Великобритания, США, 2008

В ролях: Эми Адамс, Фрэнсис МакДорманд, Киран Хайндс.

Гвиневра Петтигрю – гувернантка со сложным характером. Ее не первый раз увольняют, поэтому в агентстве она не на самом лучшем счету. Чтобы заполучить новое место работы, ей приходится пойти на хитрость.

Мисс Петтигрю крадет визитку с адресом клиентки. Ею оказывается Делисия Лафос – взбалмошная актриса.

У Делисии три поклонника. Ее жизнь также не упорядочена, как и ее хозяйство. Гвиневра сначала становится ее домработницей, а позже секретарем. С приходом мисс Петтигрю жизнь актрисы меняется.

Почему стоит посмотреть фильм?

  • Вы поймете, как беспорядок влияет на жизнь.
  • Окунетесь в мир 30-х годов.

Все фильмы достойны внимания и 100% смотривируют Вас приступить к уборке. Приятного просмотра!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter