Анна Калантерная: право быть счастливой и успешной дано каждой женщине, стоит просто захотеть им воспользоваться

«Когда чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось»

Пауло Коэльо. («Алхимик»)

Всех людей условно можно разделить на две категории: одни ждут, когда их кто-то сделает счастливыми, другие сами куют свое счастье. При этом у них попутно получается делать счастливыми других. О том, как это происходит, нам рассказала номинантка всеукраинского проекта «ТОП-100. Гордость и краса Украины. Женщины» — рейтинга, сформированного редакционной коллегией журнала «Financoff», Анна Калантерная.

Анна — психолог с более чем 25-летним стажем, коуч, бизнес-тренер, собственник «Международной тренинг-студии личностного роста» и просто обворожительно-красивая женщина. Она уверена в том, что Вселенная благосклонна к людям, знающим о своем предназначении, и всячески помогает им продвигаться по пути к их счастью и успеху.

Анна Калантерная рассказала о том, как уверенно шла к своим целям, что и привело ее на красную дорожку успеха. А также поделилась своими дальнейшими планами.

«Психологом я решила стать лет в 14. Уже тогда я твердо знала, чем хочу заниматься и видела себя только в этой профессии. Когда стал вопрос выбора учебного заведения, в Одессе еще не было ВУЗов, где бы преподавали психологию. Поэтому я решила начать со смежной профессии и поступила в медицинское училище. Но Вселенная уже приняла мой запрос, и к моменту моего окончания училища в Одессе как раз открылся факультет психологии, куда я и направилась, чтобы стать на выбранный путь.

Моя карьера началась с работы тренером по ведению деловых переговоров в Mercury Globe Ukraine — одном из крупнейших на то время рекламных агентств Украины. Тогда же я начала давать частные психологические консультации. Затем была работа в компании «Евросеть», много бизнес-тренингов в таких известных компаниях, как «BMW», «Mercedes», «Tommy Hilfiger», «G-star» и др.

В какой-то момент я поняла, что мои тренинги зачастую посещают люди, которых приводят за ручку их руководители, хотя сами они не испытывают большого желания развиваться, и моя работа остается невостребованной. Они были безынициативны, а я не чувствовала отдачи, не могла оценить результат. Для меня очень важно видеть результат своей работы. Именно так я могу понять, насколько в верном направлении иду. Мне хотелось работать с людьми, которым нужны знания, которые я даю.

Поэтому в 2009-м году я приняла важное для себя решение — ушла из наемной работы. Первым моим детищем был авторский тренинг о похудении, который я написала по собственному запросу. Да-да, я тоже не всегда выглядела идеально (смеётся – прим. автора). Когда я осознала, что не хочу мириться с лишними килограммами, а психологические штучки типа «принять себя такой, какая я есть» в этом случае не сработали, мне пришлось применить все свои профессиональные знания.

Я стала разбираться в причинах избыточного веса с точки зрения психологии. И нашла способы экологично — гуманно, без насилия — привести тело в норму. И, что самое важное, научилась в этой норме оставаться. Вот этими знаниями я и начала делиться с желающими, которые хотели работать над собой и искренне радовались результатам. Позже я создала еще один тренинг — о том, как научиться мечтать так, чтобы мечты сбывались. Он тоже оказался востребованным.

И я стала задумываться о том, как их масштабировать. Цифровые технологии уже набирали обороты, интернет вошел практически в каждый дом, и потому возникла идея перевести занятия в формат онлайн. В 2013-м году вышел первый онлайн-марафон о похудении, а в 2014-м году была основана «Международная тренинг-студия личностного роста», работающая исключительно онлайн.

В этом году Студия отмечает свой первый пятилетний юбилей. Сейчас это уже очень масштабный онлайн-проект: в Студии работает большая команда. Весь рабочий процесс — совещания, переговоры, сами тренинги — налажен в мессенджере Telegram, а публикации и взаимодействие с потенциальными участниками марафонов осуществляются через мессенджеры и соцсети.

У нас в работе уже более десятка марафонов, затрагивающих такие сферы как гармоничное принятие себя, поиск своего предназначения, личностный рост, финансовая грамотность, воспитание детей. Но есть один тренинг, который я считаю основным, с которого всегда рекомендую начинать прохождение марафонов в нашей Студии. Он о том, как перестать чувствовать себя Жертвой, прекратить жаловаться, и взять на себя ответственность – стать Автором собственной жизни.

Дело в том, что в нашем обществе очень многие люди считают, что жизнь к ним несправедлива, обстоятельства складываются против них, а окружающие только и занимаются тем, что строят им козни. Жалобы, нытье, недовольство — вот главные составляющие жизни таких людей. Особенно грешат этим женщины. У многих это любимая тема для разговора: как вокруг все плохо, и кто в этом виноват. И вот, как правило, они считают, что виновато правительство, муж, начальник, а они такие прям жертвы-жертвы: дома их притесняет муж, на работе эксплуатирует начальство, а над всем этим стоит правительство и ничего не делает, чтобы им лучше жилось.

Так вот, это иллюзия. На самом деле это самообман, нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь. Ныть ведь проще, чем самостоятельно решать свои проблемы.

А есть другая категория людей: жизнь им — палки в колеса, а они: «Спасибо за урок, впредь будем внимательнее», — и идут дальше. Таких не останавливают препятствия. Когда перед ними захлопывается одна дверь, они разворачиваются и идут искать другую: «Окей, значит, это была не моя дверь». И что интересно: кому-то может показаться, что их жизнь полна трудностей, а они, наоборот, уверены, что все у них складывается просто наилучшим образом:

увольнение они воспринимают как повод найти работу поинтереснее,

опоздание на автобус — как знак поехать другим маршрутом,

закончившиеся в банкомате деньги — как возможность уберечь свой бюджет от лишних трат.

Вот это я и называю мышлением Автора. Кому-то оно прививается с детства, а кому-то приходится учиться этому в сознательном возрасте. Естественно, если есть желание решить проблему, а не искать виноватых и рассказывать о притеснении, ущемлении прав.

И ведь действительно, поехав другим маршрутом, Автор встречает давнего приятеля, который помогает найти работу по душе, а сэкономленные вчера деньги сегодня он удачно вкладывает в покупку горячей путевки на путешествие мечты… Вот так все события, кажущиеся поначалу негативными, превращаются в удачные.

К слову, хочется затронуть тему об ущемлении прав женщин. К сожалению, это явление до сих пор имеет место в нашем обществе. Некоторые семьи продолжают воспитывать девочек с установкой на то, что женщина должна подчиняться мужчине. А в силу недостаточного образования она и не знает, что может быть по-другому. В некоторых культурах по сей день практикуется главенство мужчины над женщиной. И мужчины активно этим пользуются. Но Конституция гарантирует равные права гражданам, независимо от пола. Каждая женщина имеет право на счастье и успех! Стоит просто захотеть этим правом воспользоваться.

Поэтому если женщина понимает, что ее интересы ущемлены, она имеет право этому противостоять. А вот если она, осознав, что ее ущемляют, позволяет дальше с собой так поступать — это уже ее личный выбор. Она сама вправе решать, за кого выходить замуж, куда устроиться на работу и сама для себя определяет, какой жизни достойна.

Выбор есть всегда! Одни выбирают позицию Жертвы: позволяя нарушать личные границы, покорно терпят ущемление и ждут, что кто-то придет их защищать. Другие становятся Авторами своей жизни и сами устанавливают границы и определяют свои права. Все в наших руках. Ну и в головах еще.

Вот для того, чтобы разобраться в себе и перейти в качественно другое, Авторское, состояние, и предназначены мои тренинги, которые дают возможность женщинам становиться счастливыми. В них я даю практические упражнения, помогающие изменить мышление Жертвы на мышление Автора, перестать жаловаться на судьбу и начать проживать жизнь по собственном сценарию. Только перестроив свое сознание, можно стать успешным и счастливым человеком. В этом заключается мое участие в защите прав женщин.

Мои тренинги прошли около 50 тысяч человек, из них около 20 000 — это женщины, страдающие от семейного насилия. Мне очень приятно видеть, как как в результате нашей с ними работы меняется их мировоззрение, как они начинают верить в себя. С ними происходят очень ощутимые перемены. Интернет полон теплых отзывов, в которых участники марафонов делятся своими успехами, рассказывают, как меняются их жизни. И именно это — самый главный показатель того, что работа Студии приносит пользу людям, а значит, и удовлетворение лично мне.

У нас в разработке еще несколько очень интересных проектов, которые будут задевать не только сферу психологии. Я мечтаю о том, чтобы собрать вокруг себя высококлассных специалистов и расширить перечень марафонов настолько, чтобы они затрагивали все сферы жизни. Но это пока наша тайна, хотя мы немного приоткрываем завесу для наших подписчиков. Судя по откликам и комментариям, они тоже будут иметь успех!».

О своей Студии Анна рассказывает с воодушевлением — видно, что она увлечена своим делом, занимается им не потому, что это ее «работа», а потому, что это — ее жизнь. Не удивительно, что такой масштабный проект, приносящий пользу тысячам людей, привел ее на красную дорожку в числе наиболее успешных и красивых женщин, которыми восхищается Украина.