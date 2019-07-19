Как ухаживать за электронной сигаретой?

Современные электронные сигареты - это целое хобби, которое иногда кажется очень сложным и занимает много времени. На самом деле вейп не требует много времени на сервисные работы, можно справиться за 10 минут. А повторять такую процедуру надо один раз в пару месяцев.

Из чего состоит электронная сигарета?

Все электронные сигареты имеют бокс мод и атомайзер. Вейп может иметь цельную конструкцию, но общий принцип останется таким же.

Бокс мод, он же батарейный блок, - это основа электронной сигареты. В ней спрятаны батарейки и плата, что помогает выставить необходимый режим парения. (Не волнуйтесь, все электронные сигареты имеют интуитивно понятный интерфейс. Привыкнув к одному устройству вы с легкостью разберетесь с другими).

Атомайзер, он же бак, - это резервуар для жидкости, где происходит вся магия превращения жидкости в пар.

Что нужно сделать в первую очередь, купив электронную сигарету?

Вставить аккумуляторы и заправить бак.

Батарейные блоки бывают разные, они могут быть со встроенной батарейкой или АКБ нужно приобрести отдельно и вставить самостоятельно. Как правильно вставить аккумуляторные батареи - вы найдете на самом боксе, подсказки с плюсом и минусом.

К примеру, на фото, батарейный блок VooPoo Drag 2. Он работает от двух сменных батареек. Батарейки спрятаны под боковой магнитной крышкой.

Бак может быть необслуживаемый или обслуживаемый. Первый работает от сменных испарителей, вам необходимо просто вкрутить испаритель в бак. Второй - спирали можно ставить самостоятельно.

Обслуживаемые баки на много популярнее необслуги. Бак, в который можно самому поставить спирали, привлекает своей большей функциональностью и бюджетностью в обслуге (самостоятельная установка спиралей обходится дешевле сменного испарителя, а работает дольше).

На первый взгляд установка спиралей выглядит как сложная наука, однако это не так.

Как установить спирали в бак?

К примеру, возьмем бак Advken Manta RTA - это обслуживаемый бак, в который можно установить две спирали. Раскрутив его, мы видим стойки с 4мя отверстиями для ножек спирали. Каждая спираль имеет по две ножки. Вставить спирали необходимо по одной на сторону (как это показано на фото) и прикрутить болтами.

Следующим этапом, перед заправкой ваты в койлы, будет прожиг. Выставьте на моде примерно 50Вт и нажмите кнопку пуск на моде. спирали неспешно нагреются до красного цвета и появится запах горелого пера (это нормально, аромат пройдет после прожига, со спиралей сгорает весь налет). При прожиге важно видеть что спирали разогреваются одновременно и стоят ровно.

Если спирали нагреваются не одновременно - необходимо подтянуть болты которыми зафиксированы ножки спирали.

Если спирали стоят неровно - выровняйте их при помощи пинцета и колджига. Важно! металлический коилджиг и пинцет нельзя использовать и прожигать спирали одновременно. Необходимо прожечь спирали - выровнять койлы, а затем повторно прожечь, убедившись что спирали разжигаются одновременно.

Установка ваты - это самое простое и финальное движение. Для упрощения задачи используйте вату в фитилях. С ней проще всего обращаться, ведь она уже подготовлена к использованию (см. фото - вата Geekvape Feather Pre-loaded).

Где взять инструменты и расходники к вейпу?

Все необходимые инструменты вы можете приобрести в специализировнных магазинах - вейпшопах. Там же и спирали, вату и жидкости для вейпа.

Корпорация Пара