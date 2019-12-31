Перевести деньги в выходные или вечером из Европы? Теперь возможно! TransferGo продлевает часы работы

TransferGo, популярный среди украинцев сервис онлайн-переводов средств из Европы в Украину, запустил расширенный график денежных переводов.



Теперь пользователи могут отправлять деньги в Украину не только в рабочие часы банков, а также вечером после работы и в выходные дни. В рабочие дни денежные переводы доступны до 20:45 по украинскому времени (18:45 по Гринвичу), а в выходные дни - до 16:45 (14:45 по Гринвичу), если клиент выбирает вариант доставки «Сегодня».

С внедрением нового графика работы сервиса заботиться о своих родных стало еще удобнее. Многие наши соотечественники выезжают на заработки за рубеж. По разным данным, сегодня за рубежом работает от 2 до 5 млн украинцев. Такая активность со стороны наших граждан связана с заработной платой, которую предлагают работодатели. Если в Украине средняя зарплата в 2018 году составила около €270, то в ЕС, согласно данных Евростата и ЕЦБ, она превысила €1500. В частности, в Польше - €850, Чехии - €990, Италии - €1900, Германии - €2300, Ирландии - €2500.

“Украинцы, выезжающие на заработки в Европу, зачастую работают по 8-12 часов в день 5-6 дней в неделю, поэтому не всегда могут отправлять деньги близким за границу в банковские рабочие часы. Мы получали обращения наших клиентов о возможности отправки денежных переводов в выходные и вечером. И мы реализовали эту возможность. С введением расширенного графика переводов клиенты TransferGO могут отправлять деньги в Украину в удобное время и в удобном месте, как в рабочее дни и часы, так и вечером и в выходные. И, судя по динамике переводов, украинцы за границей активно пользуются отправкой денег в продленные часы”, - говорит Анастасия Фоменко, менеджер по развитию бизнеса TransferGO в Украине.

По данным отчетов Организации экономического сотрудничества и развития, благодаря мигрантам трудовые ресурсы Европы за последние 10 лет выросли на 70%. Одним из самых популярных направлений для трудоустройства украинцев сегодня является Польша. Это связано в том числе с территориальной и языковой близостью стран, а также упрощенным визовым режимом. Рабочие визы нашим соотечественникам также выдают охотно: например, в прошлом году Польша выдала украинцам почти 900 тысяч виз.

Справка про TransferGO

TransferGo - зарегистрированный в Великобритании онлайн-сервис международных денежных переводов с карты на карту, который благодаря принципу local-in, local-out (когда деньги не пересекают границу) обеспечивает возможность быстрых переводов без ограничений по сумме и с минимальной комиссией. В Украине сервис начал работу в 2017 году. Во всем мире услугами компании пользуются более 1 миллиона клиентов, в том числе и 250 тысяч украинцев.

С помощью TransferGO пользователь может в кратчайшие сроки отправить средства из-за рубежа в Украину с автоматической конвертацией валюты. Сейчас сервис имеет семь языковых версий, в том числе русскую и украинскую. Доступ к системе может

быть осуществлен как через Web-версию сервиса, так и через мобильные приложения для операционных систем Android и iOS.

В Украине главным банковским партнером TransferGo является «ПриватБанк», на карты которого зачисляются денежные переводы из-за границы. За все время работы компания осуществила более 800 тысяч переводов на сумму более 150 млн евро. В этом году среднее количество транзакций составляет более 70 тысяч в месяц. Наших соотечественников привлекают удобство и скорость сервиса, простота использования, безопасность переводов, украиноязычная служба поддержки и варианты доставки переводов бесплатно или за 30 минут.

За дополнительной информацией обращайтесь на почту media@havasprkyiv.com или по телефону +38 044 451 84 06

www.transfergo.com.ua