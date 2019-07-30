В Украине стартовала масштабная кампания по противодействию кибербуллингу - «ДоброPhone: STOP кибербуллинг»

Инициатор проекта компания «Эпицентр» создаст первое бесплатное мобильное приложение по профилактике агрессии и травли в интернете.

Кибербуллинг - психологическое насилие и агрессия в социальных сетях. Виртуальные агрессоры публикуют информацию, которая унижает жертву, угрожают ей, выкладывают фотографии и видео с издевательствами.

Ежегодно каждый пятый подросток в Украине (21,5 %) становится жертвой онлайн-издевательств, а 21,1 % опрошенных школьников отмечают, что оскорбляли в социальных сетях своих коллег по учебе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ЮНИСЕФ и Украинского института социальных исследований им. Яременко 2018 года.

«Начинаясь как шутка, кибербуллинг может превратиться в масштабное преследование и психологический террор, запугивание, попросту уничтожать ребенка, который не знает, к кому обратиться за помощью в этой беде, часто ребенок страдает молча, теряет веру в себя», -отмечает Любовь Найденова, доктор психологических наук, эксперт по вопросам медиапсихологии и противодействия кибербуллингу.

Как показал опрос ЮНИСЕФ, в котором приняли участие более 1 000 000 молодых людей из 160-ти стран, одним из самых мощных средств предотвращения и противодействия буллингу и кибербуллингу дети называли доброту.

Изучив опыт ведущих стран мира по противодействию и профилактике кибербуллингу компания «Эпицентр К» при поддержке ювенальной полиции Украины, горячей линии «Ла Страда-Украина» и известных украинских психологов, запустили социальный проект по противодействию кибербуллингу «ДоброPhone: STOP кибербуллингу».

Символом проекта стал ДоброPhone - положительный мобильный телефон, который призывает дружить в социальных сетях.

«Наша цель - чтобы школьники поняли, что интернет может быть хорошим, а социальные сети - это место не для негатива, а для дружеского общения», -рассказывает инициатор проекта, основатель компании «Эпицентр К» Галина Герега.

Проект поддержали молодежная группа Open Kids и певец Alekseev, которые вместе с ДоброPhone стали героями мотивирующих тетрадей. Процент от их продажи будет направлен на разработку и запуск бесплатного мобильного приложения с практическими рекомендациями по противодействию кибербуллингу для детей и родителей. Появится он в ближайшее время.

«Мы очень хорошо знаем, как это, когда тебе пишут неприятные вещи совершенно незнакомые люди, пытаясь оскорбить и унизить. К сожалению, оскорбления и угрозы набирают обороты в интернете. Поэтому мы присоединились к проекту ДоброPhone, чтобы показать, что такая проблема существует и вместе мы сможем сделать интернет добрее!», - отмечают участницы группы Open Kids.

Страница ДоброPhone в сети Instagram @dobrophone