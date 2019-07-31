Как контролировать сахарный диабет

Каждый из нас знает, что универсальное «топливо» человеческого организма — глюкоза. В зависимости от того, какое ее количество находится в крови, устанавливается определенный уровень сахара. При этом серьезную проблему и опасность для организма человека несет повышение уровня сахара. Оно ведет к возникновению такого заболевания, как сахарный диабет.

Каждый из нас знает, что универсальное «топливо» человеческого организма — глюкоза. В зависимости от того, какое ее количество находится в крови, устанавливается определенный уровень сахара. При этом серьезную проблему и опасность для организма человека несет повышение уровня сахара. Оно ведет к возникновению такого заболевания, как сахарный диабет. Но чтобы в дальнейшем избежать серьезных осложнений в виде перехода болезни на последнюю стадию, каждый человек должен знать, каким образом происходит контроль уровня сахара в крови при диабете.

Когда необходимо начинать слежение за уровнем сахара

Перед тем как приступать к процессу снижения сахара в крови, каждый человек должен знать, что существуют определенные и давно установленные нормы. Нормальными можно считать те показания, которые натощак составляют порядка 3,7–5,5 ммоль/л. Чтобы узнать эти результаты, можно сдать анализ крови или же воспользоваться глюкометром. При сахарном диабете у больных часто наблюдаются такие симптомы:

головокружение, утомляемость и слабость во всем теле;

постоянная жажда и сухость во рту;

резкое снижение зрения и частые головные боли;

моментальная потеря веса или же его скачки;

позывы к частому мочеиспусканию;

наличие белого налета на поверхности языка;

шелушения кожного покрова и зуд.

При наличии всех этих признаков можно предположить, что это сахарный диабет. Но для точного диагностирования необходимо обратиться к врачу, провести осмотр и сдать разные анализы. И в том случае, если заболевание будет подтверждено, в дальнейшем, чтобы гликемия не усугублялась, необходимо научиться самостоятельно контролировать уровень сахара в крови.

Особенности контроля уровня сахара в крови

Самоконтроль уровня сахара в организме человека — процедура, направленная на определение количества глюкозы в крови с помощью специального прибора — глюкометра. В его состав входят тест-полоски. При этом, если есть необходимость купить тест-полоски для глюкометра, не нужно каждый раз обращаться к лечащему врачу за рецептом, так как это обычный предмет. Он должен быть у каждого диабетика в личной аптечке. Использовать непосредственно глюкометр достаточно просто, но чтобы самостоятельный контроль был максимально правильным, нужно знать, когда необходимо проводить процедуру.

Проводить измерения показателей уровня сахара в крови нужно в следующих при таких условиях:

до употребления напитков или же пищи;

сразу после ночного пробуждения;

до каждого приема пищи;

по истечении 1–2 часов после употребления еды;

до момента какой-либо физической нагрузки или же активности;

перед ночным сном;

перед тем как садиться за руль автомобиля;

по прочим предписанным рекомендациям лечащего врача.

Обратите внимание на то, что удачной схема лечения без употребления инсулина и с ним будет только тогда, когда больной систематически будет все контролировать. Очень важно консультироваться с доктором о частоте проверки уровня сахара, и в каких непосредственно случаях необходимо делать его именно при определенной стадии болезни. Дополнительный контроль назначается в том случае, если пациенту было прописано употребление нового лекарственного препарата. Тогда назначается новая диета.

Чтобы результаты анализов, полученных в процессе самостоятельного контроля над уровнем сахара в крови, сохранялись, рекомендуется завести специальный дневник. В него больной собственноручно должен вписывать результаты при каждом измерении. Это существенно упростит лечение.