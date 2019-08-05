В августе 2019 года компания «ProHoster» вошла в ТОП-5 лучших хостинг-провайдеров Украины

Значение научно-технического прогресса в развитии современного общества переоценить очень трудно - он стал фактором глобального значения, который постепенно, но неуклонно, формирует лицо новой украинской экономики и становится основной движущей силой всех бизнес-процессов. Научные открытия и изобретения в широких масштабах задают направление развития предприятий и предпринимательства, определяют потребности населения и перечень наиболее востребованных услуг.

Одним из направлений, где научно-технический прогресс очень тесно взаимодействует с интересами и потребностями предпринимателей и обычных граждан, являются компьютерные и интернет-технологии.

Современный бизнес - от крупных компаний до мелкого частного предпринимательства - все больше смещается в Интернет. Не иметь собственного представительства в сети (сайта или, хотя бы странички) считается плохим тоном. Более того, компания, которая его не имеет, уже вызывает сомнения в своей серьезности. Многие образовательные учреждения, предприятия и предприниматели из экономических соображений отказываются от реальных складов и офисов, полностью переводя свою деятельность в виртуальную плоскость.

В результате этого со стороны предпринимателей постоянно растут требования к качеству и эффективности своих интернет-представительств для совершения сделок, коммуникации с клиентами и формирования собственного положительного имиджа. Эффективность сайта, в свою очередь, определяется его дизайном, техническими характеристиками и качеством хостинга. Причем последний пункт, зачастую, оказывается главным, так как в плохом исполнении способен свести на нет два предыдущих.

Хостинг – это услуга, которая заключается в выделении пространства на сетевом сервере для размещения и хранения клиентской информации. Именно хостинг обеспечивает уже привычный нам круглосуточный доступ к сайтам, а хороший хостинг, еще и целый ряд преимуществ.

Компании «ProHoster» занимается предоставлением хостинговых услуг с 2012 года. Сегодня «ProHoster» уверенно входит в ТОП-10 наиболее успешных хостинговых компаний Украины. В августе 2019 года она заняла 5 позицию рейтинга. Это одна из самых молодых и прогрессивных хостинговых компаний первого десятка с широким перечнем дополнительных услуг.

Главным конкурентным преимуществом «ProHoster» является комплексный подход при формировании пакетов услуг, благодаря чему клиенты компании получают существенные преимущества и экономию ресурсов при продвижении собственного бизнеса в сети.

В перечень базовых услуг включены два бесплатных и, на сегодняшний день, уникальных для рынка хостинговых услуг Украины продукта, представляющих особый интерес для пользователей не имеющих знаний в веб-разработке и seo-продвижении. Это встроенный конструктор сайтов и сервис настройки SEO.

При помощи встроенного конструктора сайтов компании любой человек, даже без навыков веб программирования, легко может создать привлекательный и адаптивный (масштабируемый под любые устройства) сайт в соответствии со своими потребностями.

С помощью сервиса настройки SEO пользователь может самостоятельно и очень просто провести необходимые настройки на своем сайте, оптимизируя его для поисковых систем.

Оба сервиса имеют интуитивный интерфейс, все работы можно выполнить на протяжении нескольких часов, без привлечения сторонних дорогостоящих специалистов.

Еще одним важным для клиентов моментом является возможность защиты размещаемой информации от непорядочных конкурентов и хакеров - компания «ProHoster» использует современный SSL протокол шифрования данных и предоставляет надежную защиту от Ddos атак.

Серверы компании размещаются не только на территории Украины, но также на территории ряда европейских стран (Нидерланды, Литва, Эстония, Люксембург), и США. Это также является дополнительным фактором повышающим безопасность бизнеса.