Телеканалу ПЛЮСПЛЮС исполняется 7 лет: итоги работы

4 августа детский телеканал ПЛЮСПЛЮС отметил 7 лет вещания в эфире. За это время канал стал сильным и узнаваемым брендом с популярными продуктами собственного производства «Мир ждет открытия», «Это - наше, и это - твое», «Сказка с папой», «Полезные подсказки», лучшим предложением по мировой анимации в составе Disney, Hasbro, Nickelodeon, а также развивающими и познавательными программами. Ежегодно в эфире канала выходит около 30 лучших мировых анимационных премьер.

Сегодня продукты собственного производства канала рекомендованные Министерством образования и науки Украины к просмотру на уроках и вошли в учебники для учеников 1 и 2 классов «Я исследую мир».

«Вещание в течение 7 лет, каждый день, для нас большая ответственность. За это время мы выросли в лидера среди детских каналов, который, вместе с тем, не просто развлекает зрителя, но и развивает благодаря продуктам собственного производства ПЛЮСПЛЮС. Впереди очень много планов, ведь мы нацелены на создание качественного собственного производства, контента, чтобы менять представления детей о себе и мире», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Также канал активно расширяет портфель лицензионной продукции, который сегодня представлен в различных товарных категориях. По мотивам мультфильмов создано 3D-книгу, раскраски, серию книг, мягкие игрушки-подушки с героями ПЛЮСПЛЮС, тетради, деревянный конструктор. Кроме того, недавно канал совместно с партнером «Ранок-креатив» выпустил уникальные наборы «Мир ждет открытия» для опытов и экспериментов с увлекательной игрой в дополненной реальности, а также серию книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия».

В портфолио достижений канала четыре национальные премии «Телетриумф», серебро EFFIE AWARDS UKRAINE, премия им. Леси Украинки от Кабинета Министров Украины за мультсериал собственного производства «Это - наше, и это - твое», два рекорда Книги рекордов Украины, награда The Very Best Of за айдентику канала и пять наград за мультфильм «Мир ждет открытия», две награды Big Data Awards, как лидера среди детских ТВ-каналов.

В 2019 году ПЛЮСПЛЮС сохраняет лидерство по аудитории 4-14. В среднем ежедневно с каналом контактирует больше 2 146 000 зрителей. Среди них 770 000 зрителей в возрасте от 4 до 14 лет, которые в среднем смотрят канал 1 час 48 минут в день.