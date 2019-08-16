Высшая школа Media&Production запускает новый формат «INSTA-бранчи для детей»

В рамках Детской медиашколы Высшая Школа Media&Production запускает новый формат обучения - проект «INSTA-бранчи для детей», во время которого дети смогут не только весело провести время, на свежем воздухе, в кругу сверстников, но и развить свои навыки блогера в непринужденной атмосфере.

На мероприятиях тренеры поделятся тем, как вести себя перед камерой смартфона, какой контент может заинтересовать подписчиков, как правильно выбрать ракурс и выглядеть гармонично в кадре, как сделать так, чтобы после просмотра большая часть зрителей поставили лайк и подписались на страницу.

Кроме полезных медиазнаний, участников каждый раз будут ждать и профи высокой кухни (шеф-повара, бермены). Вместе с детьми тренеры будут готовить легкие блюда или напитки - и все это в прямом эфире в социальных сетях участников. То есть знания будут закреплены на практике.

Первая встреча «INSTA-коктейли» состоится уже 8 сентября с 12:00 до 14:00 в ресторане Маячок. Возраст участников от 7 до 15 лет.

«Мы стремимся сломать стереотипы о том, что обучение - это скучно. Посредством «INSTA-бранчей для детей» мы несем идею, что учиться, развлекаясь, возможно и за этим будущее. Основной формат мероприятий «блоггинг» был выбран неслучайно. Ведь коммуникационные навыки нужно развивать с детства и это непременно понадобится каждому ребенку, какой бы профессиональный путь она не выбрал», - отметила Елена Конопля, Head of Media People Education и руководитель направления«ДЕТИ»Высшей школы Media&Production.

Мероприятия будут повторяться с периодичностью две недели, по воскресеньям. Регистрация открыта по ссылке.