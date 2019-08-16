Недобросовестная конкуренция или информационная атака на ТМ Эпикур

Во многих украинских СМИ появилась информация, якобы курятина торговой марки «Эпикур» – не прошла проверку качества и в ней обнаружена опасная бактерия сальмонелла. Многие издания, не разобравшись в громкой новости, которая не содержит доказательств растиражировали ее на своих ресурсах.

Однако мы обратились в пресс-службу ЧАО «Владимир-Волынской птицефабрики», на мощностях которой производят «Эпикур» отмечают, что подобные фейки связанны с популярностью бренда на полках супермаркетов и высокой лояльностью покупателей, которые выбирают натуральную и здоровую курятину, выращенную без антибиотиков. Бренд «Эпикур» – это революция рынка курятины, новые высокие стандарты качества и естественно, что те, кто не дотягивает до этих стандартов будет пытаться скомпрометировать бренд такими фейками. Однако на предприятии не расстраиваются из-за таких инфоповодов, поскольку на 100% уверены в безопасности и качестве продукта Эпикур.

Сотрудники уже шутят, что видимо так нас поздравили за появление продукции «Эпикур» в супермаркетах АТБ обновленного формата, что как раз случилось за день до сомнительного инфоповода в СМИ.

Сфабрикованное фото, которое манипулятивным образом подается, как вывод лабораторных исследований продукции «Эпикур» имеет ряд нарушений и не соответствует утвержденному виду экспертных заключений. А именно: отсутствует информация где, когда и кем были отобраны образцы продукции, в каком заведении проводились исследования, отсутствует печать и подпись ответственного специалиста учреждения. Кроме того, если якобы на 4 сутки хранения продукции выделено сальмонеллу то на 7 и 8 сутки она также должна выделяться. Также не совпадают даты и дни хранения продукции, а изображена на фото упаковка с пленкой соответствует старому дизайну, который был изменен с 11.04.2019. Такие публикации являются клеветой на бренд Эпикур, который на предприятии намерены решать в судебном порядке.

«Это явный фейк, и видимо, что конкуренты прибегают к такого рода манипуляциям, вместо того, чтобы становиться лучше и повышать стандарты. Мы полностью уверены в качестве и безопасности продукции Эпикур, это подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий» — отмечает, генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — Алина Сыч

Информационная справка:

ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — современное украинско-голландское предприятие, которое входит в 3-ку лидеров национального рынка курятины. Птицефабрика расположена в экологически чистом регионе Украины, в 12 километрах от границы с Польшей, в с. Федоровка, Владимир-Волынского р-на, Волынской области. В инфраструктуру птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, собственный убойный цех и комбикормовый завод, а также земли для выращивания кормов. Предприятие имеет сертификат ISO 2200:05 и реализует принципы HACCP при производстве сырья и готовой продукции.

epikur.ua