Команда 1+1 Digital провела второй 1+1 DigitalWeekend

Команда 1+1 Digital 17-18 августа в Pochayna Event Hall провела двухдневное мероприятие 1+1 DigitalWeekend 2019 про контент, медиа и технологии, которые их меняют. В этот раз событие посетили около 1000 гостей, а к спикерскому пулу, кроме команды 1+1 Digital, присоединились иностранные и укрианские эксперты из таких компаний, как: Viber, GoogleUkraine, RadioaktiveFilm, MOZGI Group, Comfy, Kyivstar, BirdinFlight и Воля.

Программа ивента состояла из 4 тематических блоков, которые состояли из лекций publicdiscussions про создание веб-сериалов и сторителлинг в коммуникации брендов:

Content&Platforms – о создании, дистрибуции и монетизации контента;

Media &Technologies – про то, как технологии сегодня меняют завтрашнее информационное пространство;

Storytelling – о создании историй, которые способны менять людей, компании и рынки;

Advertising&Creative – про экономику впечатлений и то, как брендам вести коммуникацию со своей аудиторией сквозь информационный шум.

Секция Content&Platforms была посвящена созданию, дистрибуции и монетизации контента. Сегодня важно не только создавать интересный контент, но и уметь сделать так, чтобы он всегда был в поле зрения вашей аудитории. Руководитель Web-production 1+1 Digital Данил Щестюк рассказал про тренды YouTube и монетизацию видеоконтента, а SpecialGuest -IndustryHead-BrandingGoogleUkraine Сергей Братусев поделился информацией о востребованных нишах в украинским сегменте YouTube и рассказал про новые подходы к оценке эффективности коммуникации брендов с аудиторией на видеохостинге. Про то, как медикомпании выделяться, когда все пишут про одни и те же события рассказал Александр Козаченко, руководитель внешней дистрибуции видеоконтента и развлекательных интернет-проектов 1+1 media.

На секции Media &Technologies спикеры рассказали про то, как технологии сегодня меняют информационное поле завтра. Дмитрий Жук, руководитель веб-разработок 1+1 Digital, рассказал про специфику управлениямедиапроектами, а Артем Лезин, руководитель управления 1+1 Digital R&D, ProductOwner проектов 1+1 video и SUDUM, поделился опытом запуска стартапов внутри компании. Зарубежные инсайты презентовал SpecialGuest Константин КостадиновSalesDirector, CEE at Viber. Он рассказал про будущее мессенджеров и про новые возможности для взаимодействия брендов с аудиторией.

Третье тематическое направление на 1+1 DigitalWeekend было посвящено сторителлингу. Сегодня технологии предоставляют безграничные возможности для создания и дистрибуции контента. Во время своего выступления креативный продюсер 1+1 DigitalStudios Ирина Никончук акцентировала внимание на связь между эволюцией камеры смартфона и приемами, которыми пользуются при создании влога. Кроме того, она озвучила гипотезу о том, что в будущем лидерами станут те, кто сможет хорошо рассказывать истории. Креатив, который вызывает эмоции – формула успеха любого продукта. Про то, как пользоваться этой формулой и было посвящено выступление руководителя группы имиджевого продвижения группы Ольги Гудзь и руководителя управления маркетинга 1+1 Натальи Вовк на примере проектов «Танцы со звездами» и «Школа».

Про влияние социальных сетей на поведение людей рассказал Влад Миксич, Humphrey/FulbrightFellowatRollinsSchoolofPublicHealth, эксперт по политике в сфере охраны здоровья, писатель, исполнительный директор Румынской обсерватории здоровья. А резюмировал тему сторителлинга Марк Челлинор, CEO Media FuturesLtd, с докладом про синергию мобильных технологий и сторителлинга в работе медиа.

В фокусе тематической секции Advertising&Creative была тема коммуникации брендов. Дмитрий Панасюк, руководитель 1+1 DigitalSales рассказал про особенности рынка интернет-рекламы, а Евгений Демченко, арт-директор 1+1 Digital, посвятил свое выступление проблеме построения рабочих процессов команды дизайнеров. SpecialGuest этого потока – совладелец и главный продюсер RadioactiveFilm поделилась опытом работы с мировыми брендами - HBO, Apple, Audi.

Каждый день мероприятия закрывался панельной дискуссией. В первый день 1+1 DigitalWeekend 2019 представители Kyivstar, Comfy, Воля поделились опытом создания веб-сериалов. Панельная дискуссия второго дня была посвящена сторителлингу и состоялась при участии представителей MOZGI Group, BirdInFlight и Новая почта.

«С каждым годом формат мероприятий 1+1 DigitalWeekend собирает все больше людей и задает высокий уровень качества контента следующим событиям, которые организовывает команда 1+1 Digital. Медиаиндустрия развивается семимильными шагами, а это значит, что с каждым днем появляется все больше кейсов для обсуждения. Мы планируем и дальше приглашать иностранных спикеров делиться опытом, а также внедрять больше интерактива в наши события», - отмечает Анна Ткаченко, диджитал-директор и директор по инновациям 1+1 media.

Ключевыми партнерами мероприятия стали логистическая компания Meest и сеть кинотеатров Multiplex, которые обеспечили нетворкинг и розыгрыш ценных призов среди участников события.