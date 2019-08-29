ПЛЮСПЛЮС представил социально важный мультфильм «Говоримо українською»

Сегодня, 29 августа, с целью популяризации украинского языка среди детской аудитории телеканал ПЛЮСПЛЮС представил новый, социально важный для Украины проект - анимационный мультфильм «Говоримо українською», который создан при поддержке Министерства культуры Украины.

Задачами проекта «Говоримо українською» является заинтересовать детей более уверенно и грамотно говорить на украинском, избавляться ошибок в общении, вдохновить как можно больше не только маленьких украинцев, но и их родителей разговаривать на родном языке.

В каждой из коротких анимированных историй, где главными героями являются персонажи мира ПЛЮСПЛЮС – Трыкутя, Квадрик и Кружко – рассматривается конкретная ситуация о распространенных языковых ошибках. В легкой игровой форме даются советы относительно норм современного украинского языка, которые способствуют наилучшему запоминанию лексических, грамматических и орфографических правил. Мультфильм рекомендован для просмотра в школах Министерством образования и науки Украины.

«Новый проект “Говоримо українською” канала ПЛЮСПЛЮС действительно важен для украинцев. Считаю, что мультфильм способен не только научить украинского детей и взрослых, но и напомнить, что на украинском языке можно говорить легко и грамотно. Так, в сериях поднимаются такие примеры, как: чем «вдача» отличается от «удачі», как правильно говорить о названии улицы, когда именно можно смеяться «над другом», а когда «с друзьями», какая разница между «протягом» и «на протязі» и не только. В мультфильмах говорится и о множестве различных слов, которые часто вызывают сомнение при использовании. Верю, что “Говоримо українською” поможет зрителям навсегда запомнить, как правильно употреблять те или иные выражения и слова», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Проект мультфильма «Говоримо українською» создан на основе книг «100 експрес-уроків української» Александра Авраменко издательства Книголав.

Премьера «Говоримо українською» состоится 2 сентября в 19.00 на телеканале ПЛЮСПЛЮС.