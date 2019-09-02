Сентябрь премьер на ПЛЮСПЛЮС: Бакуган, Говоримо українською, Леди Баг и Супер-Кот, Элвин и Бурундуки, Ниндзяго

Осень премьер на телеканале ПЛЮСПЛЮС начнется ярко с новыми продуктами в эфире и продолжением трансляции уже полюбившихся анимаций. Абсолютными премьерами станут проект собственного производства канала «Говоримо українською» и японско-канадский сериал «Бакуган». Также в сентябре ПЛЮСПЛЮС покажет новые серии и сезоны мультфильмов: «Леди Баг и Супер-Кот», «Элвин и Бурундуки», «Ниндзяго».

2 сентября в 21:30 стартует приключенческий аниме-сериал «Бакуган». По сюжету, с неба на главных героев посыпались карточки, из которых возникла игра полная монстров, особой силы и паранормальных способностей - Бакуган. Постепенно игра с простой игрушки перерастает в нечто большее, в то время, когда монстры начинают свободно путешествовать между галактиками.

2 сентября в 19:00 начнется показ анимационного сериала собственного производства канала ПЛЮСПЛЮС «Говоримо українською», при поддержке Министерства культуры Украины. Социально важный мультфильм рассматривает конкретные ситуации о распространенных языковых ошибках. Трыкутя, Квадрик и Кружко в легкой игровой форме объясняют нормы современного украинского языка, для того, чтобы говорить на родном языке грамотно и чисто.

24 сентября на экраны выйдут новые серии американо-французского мультсериала «Элвин и Бурундуки». Любимые бурундуки Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин попадут в новые авантюры, но останутся такими же хулиганами.

Стартуют и новые серии канадско-датского анимационного сериала «Ниндзяго». Уже в конце сентября на героев снова ждут новые испытания и захватывающие битвы.

С 22 сентября начнется 3 сезон французско-корейского любимца зрителей, мультфильма - «Леди Баг и Супер-Кот». В этом сезоне Леди Баг и Супер-Кот продолжают свои приключения. Вместе с другими супергероями они и дальше борются со злом, посягающим на их город, а в дневное время продолжают быть обычными подростками, влюбленными в друг друга и не догадываются, кто скрывается под маской.