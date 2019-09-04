Как выбрать ортопедическую подушку?

Подушка для сна должна не только просто поддерживать голову во время ночного, или дневного отдыха, но обязана делать это правильно, чтобы время пребывания в царстве Морфея принесло максимальную пользу организму человека, способствовало наилучшему его восстановлению и аккумуляции жизненной энергии.

Для этих целей, в современном мире, созданы ортопедические подушки для сна, которые призваны более удобно размещать голову и шею, обеспечивая нормальное кровообращение, одновременно препятствуя деформации шейного отдела позвоночника, которое может вызывать массу неприятных ощущений и заболеваний.

Врачи напрямую связывают некачественный сон с общим снижением иммунитета, что делает нас уязвимыми для вирусов, возникновением сахарного диабета 2 типа, ожирения, сердечно – сосудистых патологий, а также – с ухудшением работы мозга и настроения, в целом.

И не зря, многих людей волнует вопрос: как избавиться от храпа, поскольку он не только влияет на качество ночного отдыха и создает дискомфорт для окружающих, но и является – родным братом апноэ, ведущему к тому, что мозг недополучает кислород. В результате, у человека возникает дневная сонливость, апатия, снижается концентрация внимания, ухудшается память, повышается раздражительность и артериальное давление.

На сегодняшний день, есть много рекомендаций насчет того, как перестать храпеть. Одна из них - купить ортопедическую подушку. Она, как правило, имеет особенную форму, обеспечивает правильное положение шеи и головы, умеренное растяжение шейного отдела позвоночника, способствует расслаблению мышц и связок, а также – исчезновению болей в шее и голове. Ведь, операции и прием медикаментов не всегда помогают решить проблему.

Задача облегчена тем, что сейчас в продаже уже давно имеется специальная подушка от храпа, которую может предложить практически любой медмагазин.

Подушка для беременных.

Если говорить о таком мега важном периоде в жизни женщины, как беременность, то на этом вопросе необходимо заострить внимание ввиду того, что женщина, сама того не желая, во время сна, может случайно нанести вред своему будущему малышу, если она храпит, или ее активно растущий животик начинает занимать очень неудобное положение. Подушки для беременных предназначены именно для того, чтобы женщины в такой значимый отрезок времени, чувствовали себя наиболее удобно. Чтобы будущая мама могла полноценно отдыхать дома и за его стенами, достаточно купить подушку для беременных, и комфорт – обеспечен.

Подушка для ребенка.

Можно выделить несколько видов:

1. Подушка для кормления.

Главную роль в быстром наборе веса и развитии малыша играет, естественно, кормление. Чтобы этот процесс был наиболее удобным, отнимал меньше сил и времени, изобретены специальные подушки для кормления, благодаря которым отпадает необходимость держать ребенка на руках в то время, когда он кушает. Особенно это важно женщинам, перенесшим кесарево сечение и для тех, кто кормит младенца грудью.

2. Подушка для ребенка.

Качество сна для младенца не уступает, по своей значимости, его питанию. Отметим, что грамотные родители с первых дней жизни малютки, позаботятся о том, чтобы в доме своевременно появилась детская ортопедическая подушка, которая поможет избежать многих неприятностей со здоровьем в будущем. Ведь, формирование шейного отдела позвоночника, формы головы, других органов и систем закладывается в раннем детстве. А чего стоит вред, который наносит мозгу маленького ребеночка храп…Уважаемые родители, ортопедическая подушка для новорожденного – вам в помощь.

Давайте рассмотрим, какие еще виды подушек верой и правдой служат здоровью человека.

А. Подушка на стул.

Существует несколько разновидностей:

- Ортопедическая подушка для сидения. Она хорошо подходит тем людям, которые большинство своего времени проводят в сидячем положении, ведут малоподвижный образ жизни, но следят за своим здоровьем и осанкой, поскольку изделие помогает поддерживать позвоночник, снимает напряжение с мышц плечевого пояса и шеи, улучшает кровоток. Особую благодарность такое приобретение вызовет у любительниц высоких каблуков.

- Подушка под поясницу. Используется во время длительной работы в офисе, или дома, чтобы поддерживать ниже грудной и поясничный отдел в оптимальном положении, устранить мышечный дисбаланс при сколиозе. Также, врачи рекомендуют применять - при межпозвонковых грыжах, радикулите, остеохондрозе поясничного отдела.

- Подушка от геморроя. При этой деликатной проблеме, такой «спасательный круг» станет одним из эффективных помощников, так как конструкция приспособления продумана таким образом, чтобы обеспечить соответствие анатомическим особенностям больного.

Подушки на стул подбираются с учетом размеров стула, особенностей физиологии и предпочтений пользователя.

Б. Дорожная подушка.

Весьма важный аксессуар для тех, кто ведет активный образ жизни, и долгое время находится в дороге. Как правило, подушка для путешествий компактна, мало весит и не занимает много места в багаже.

Подушка – подголовник – это настоящая волшебная палочка – выручалочка, способная помочь расслабиться в любых условиях. Благодаря ней, можно удобно расположить голову и зафиксировать шейные позвонки, чтобы голова не запрокидывалась и не кренилась вбок.

Актуальна такая подушка для поездок, как для взрослых, так и для детей, поскольку полноценный отдых необходим всем и всегда. Особенно это касается водителей, проводящих за рулем большую часть своего времени и тех, кто часто ездит в командировки. Собираясь в отпуск, предусмотрительные родители обязательно озаботятся вопросом: где купить дорожную подушку для своего ребенка и какой она должна быть.

В. Ортопедическая подушка для ног.

Незаменима во время беременности, при варикозе, артрите, болях и тяжести в ногах, серьезной нагрузке на нижние конечности.

Как же выбрать ортопедическую подушку и не ошибиться с выбором?

Во-первых, необходимо обратиться к продавцу с хорошей репутацией, который сможет дать квалифицированную и грамотную консультацию по данному вопросу.

Мы обратились в медмагазин «Ортоп», где работают специалисты с медицинским образованием и попросили дать несколько советов. Вот что они нам рассказали:

Изделие идеально должно поддерживать позвоночник, шею и голову, позволяя им сохранять правильное анатомическое положение. Ортопедическая подушка с памятью - предпочтительнее. Высота ее зависит от того, как человек любит отдыхать: на спине (подойдет самая низкая, около 10 см.), или на боку(требуется более высокая – 12-16 см.). Размер не должен быть большим, чтобы избежать ненужных изгибов и напряжения позвоночника и шеи. Такая подушка не должна быть очень мягкой, лучше приобрести вещь средней плотности, или более жесткую. При наличии заболеваний, перед тем, как купить подушку для сна, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких.