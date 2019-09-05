Рейтинг МФО Украины от Finance.ua: почему качество сервиса – это очень важно

Микрофинансовые организации пользуются большой популярностью во всем мире, и Украина не исключение – сейчас в стране представлено порядка тысячи микрофинансовых организаций.

Чтобы помочь украинцам сравнить процентные ставки и подобрать наиболее оптимальный вариант, финансовый супермаркет Finance.ua создал рейтинг микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты онлайн.

Критерии оценки МФО

Finance.ua отбирал, анализировал и составлял рейтинг микрофинансовых компаний вручную. Основным критерием для отбора стала клиентоориентированность.

Удобство и качество обслуживания, открытость для своих клиентов – все это может быть более полезным для пользователей, чем величины активов и объемы выданных кредитов в МФО, которые, к тому же, практически у всех компаний примерно одинаковые.

Представители компании проанализировали первые страницы поисковика Google по запросам, связанным с микрозаймами. Из списка компаний исключили МФО, которые кредитуют только предпринимателей и работают не по всей стране. В результате был получен рейтинг из 46 микрофинансовых организаций, которые оценивались по пяти ключевым параметрам:

актуальность информации на сайте. Клиент должен понимать, на что подписывается, потому при анализе сайта МФО во внимание принимали наличие информации о штрафных санкциях, процентных ставках, сроках и комиссиях по следующим кредитам на сайте. За наличие данных по каждому из этих пунктов МФО получала 4,28 балла; качество клиентской поддержки. Во внимание также принимались наличие онлайн-чата и круглосуточного клиентского сервиса. За каждый из них МФО получала от 1 до 5 баллов; разнообразие вариантов погашения займа. За каждый из доступных способов выплаты долга (в личном кабинете, кассах банков, терминалах самообслуживания и т.д.) компания получала 7,5 баллов; наличие программ лояльности. Представители Finance.ua также учитывали, предлагает ли компания дополнительные выгодные условия для новых и постоянных клиентов. За каждую программу лояльности компании насчитывались 7,5 баллов; наличие оффлайн-представительства. Возможность приехать в офис, пообщаться с менеджером, подписать кредитный договор повышает уровень доверия к МФО. Компании, у которых есть физические офисы, получили еще по 10 баллов.

Ознакомиться с рейтингом микрофинансовых организаций подробнее вы можете на сайте Finance.ua. Также здесь вы найдете детальную информацию о МФО и сможете оставить отзыв об опыте сотрудничества с ними.