Мультфильмы канала ПЛЮСПЛЮС появились на страницах школьных учебников для второклассников

Уже пятый год подряд украинские школьники будут учиться вместе с проектами телеканала ПЛЮСПЛЮС, которые рекомендованы Министерством образования и науки Украины не только к просмотру в День знаний, но и в течение всего учебного года.

Герои канала ПЛЮСПЛЮС - Квадрык, Трыкутя и Кружко - появились в учебниках для второклассников «Я досліджую світ. 2 клас». С помощью сканирования QR-кодов на страницах учебника, в зависимости от темы, можно просмотреть специально подобранные серии из мультфильмов собственного производства канала ПЛЮСПЛЮС: «Это - наше, и это - твое», «Мир ждет открытия», «Полезные подсказки», «Добавь внимания на дороге», и в доступной форме ознакомиться с темой. Школьник сможет легко просканировать QR-код собственным смартфоном или с помощью учителя.

«В прошлом году первоклассники просматривали наши мультфильмы через QR-коды в учебнике «Я досліджую світ. 1 клас». В этом году мы продолжаем помогать нашим первоклассникам учиться с помощью мультфильмов. Теперь они, уже как второклассники, продолжат исследовать различные темы, делая это интересно и быстро усваивая материал», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Особенностью учебника является органическое сочетание классического подхода к образованию с новейшими идеями Новой украинской школы (НУШ). Учебник красочный и содержит многочисленные иллюстрации, которые усиливают эмоциональное воздействие, тем самым повышая уровень доступности материала.

Напомним, что в этом году ПЛЮСПЛЮС идет в школы не только с помощью учебника: еще одна новинка канала - мультфильм «Говоримо українською», который рекомендован Министерством образования и науки для просмотра на первых уроках школьниками.