В Киеве в третий раз пройдет Международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival

Луч детских мечтаний взлетит к звездам во время KYIV LIGHTS FESTIVAL

28 и 29 сентября 2019-го года в Киеве при участии компании “Киевстар” пройдет третий международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival (KLF). На протяжении двух дней медиа-художники со всего мира будут менять городское пространство с помощью световых инсталляций, а здание Киевской городской государственной администрации превратится в гигантский экран для конкурса 3D видео маппинга.

Ярким событием фестиваля станет запуск Луча мечтаний, основой для которого стали 100 000 детских рисунков, собранных со всей Украины в туре #моядитячамрія.

Работа объединит в себе 3D маппинг и технологии дополненной реальности AR. Луч мечтаний создан победителями KLF-2017 анимационной студией SKILZ и студией AR Live Animation для благотворительного проекта 1+1 медиа Здійсни мрію. Пиксели тысяч мечтаний будет одновременно запущены в космос с двух точек и двумя форматами – светом - в рамках KLF на Крещатике, и звуком - кодируется специальный сигнал с радиотелескопа Центра космических исследований и связи Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины, находящегося в Золочеве Львовской области. Меценатами Променю стали Альфа-Банк Украина и Освитория.

За предыдущие два года KLF занял важное место на фестивальной карте Украины и стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы. С каждым годом он собирает все больше зрителей - в 2018 фестиваль посетило более 220 тысяч киевлян и гостей столицы. В международном конкурсе 3D видео маппинга соревновались медиа-художники из девятнадцати стран, среди которых такие отдаленные от Украины страны, как Бразилия, Индонезия, Китай, Колумбия, Таиланд, Чили и Япония.

В этом году принять участие в конкурсе 3D видео маппинга выразили желание участники из 22 стран. На данный момент организаторы фестиваля получили 58 заявок.

Смотреть ролик Kyiv Lights Festival-2018:

Смотреть ролик анонс про Kyiv Lights Festival 2019 и Луч мечтаний:

Напоминаем, в 2018-м Kyiv Lights Festival проходил в Киеве с 18 по 20 мая. Центральным событием фестиваля стал международный конкурс 3D видео маппинга, в котором соревновались тридцать медиа-художников из девятнадцати стран: Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Литвы, Нидерландов, Португалии, Румынии, Словакии, Таиланда, Украины, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии и Японии. Победителем стал португальский художник MOJO с работой “Амбивалентный” (Ambivalent). Второе и третье место заняли HEART-S (Япония) с работой “Под водой” (Underwater) и Jakub Zuscin (Словакия) с работой “Незрячий” (Sightless).

Помимо конкурса 3D видео маппинга в рамках KLF была проведена “битва виджеев”, в которой приняло участие 32 конкурсанта из 12 стран: Аргентины, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, России, Румынии, Украины, Чехии и Чили. Победителем конкурса стала польский виджей KAT NAI (Katarzyna Najmajer).

Кроме этого, на KLF 2018 демонстрировались работы победителей конкурса световых инсталляций Kyiv Lights Art Prize. Световые инсталляции были расположены на трех локациях в центре Киева: Андреевский спуск, площадка возле Национального музея истории Украины и сквер у памятника Петру Сагайдачному.

Также фестиваль стал площадкой для уже признанных мастеров медиа-арта. Одним из наиболее ярких объектов, вызвавших огромный интерес среди посетителей, стала проекция “Возрождение света” призера KLF-2017 Светланы Рейниш. Работа была создана на основе мурала Алексея Кислова и Жюльена Маллана, расположенного на Андреевском спуске.

Настоящим событием в рамках фестиваля стало участие во внеконкурсной программе известного бразильского медиа-художника Рикардо Кансадо. На Kyiv Lights Festival была показана его свето-звуковая инсталляция "Люминесценция".

По традиции во время фестиваля все интересующиеся могли посетить лекции по виджеингу, видео маппингу, современной архитектуре и урбанистике от признанных украинских и зарубежных экспертов.

Организаторы Kyiv Lights Festival:

- ивент-агентство НЕБО, которое за 14 лет работы получило более 40 наград на профильных конкурсах (Eventаризация, Золотой пропеллер, Event Awards);

- Front Pictures - украинская студия, которая стала всемирно известной благодаря своим визуальным решением для масштабных шоу и технологиям для планетариев и музеев. Front Pictures создала видео победного выступления Jamala на Евровидении в Стокгольме, разработала и установила проекционную систему в кинотеатре будущего Space 360 в Южной Корее. В 2018-м Front Pictures дебютировала на шоу America's Got Talent с революционным номером "The Escape", который покорил 57+ миллионов зрителей во всем мире.

- компания Enjoy Media. С 2010-го года занимается продюсированием Джамалы, а с 2017-го певца LAUD. В послужном списке компании продюсирование проектов ONUKA (2013 - 2014) и The Maneken (2009 - 2014). Также компания занимается изданием музыки, управлением правами украинских артистов и организацией событий в сфере культуры и искусства.

В 2019-м Kyiv Lights Festival станет партнером благотворительного проекта 1+1 медиа «Здійсни мрію». Проект уже более 3-х лет осуществляет грандиозные мечты детей, которые борются за жизнь, помогает им почувствовать настоящее счастье и радость. Подробнее о проекте на сайте http://wish.1plus1.ua/

http://kyivlights.com/

https://www.facebook.com/KyivLightsFestival/

https://www.instagram.com/kyivlightsfestival/

Людмила МИХНО

Руководитель отдела продвижения звезд 1+1

+38 050 383 41 11

+38 044 490 0101 (3267) (3367)

L.Mihno@1plus1.tv