Специалисты moneyveo обучают интернет-маркетингу студентов-айтишников Киево-Могилянской академии

Образовательный курс состоит из 10 лекций. Его разработали маркетологи moneyveo совместно с преподавателем НаУКМА Максимом Корнийчуком.

В сентябре финтех-компания moneyveo запустила образовательный курс «Интернет-продвижение веб-проектов» для студентов факультета информатики Национального университета «Киево-Могилянская академия». В рамках курса студенты разработают 6 финансовых онлайн-проектов. Лучшие получат стипендию от moneyveo.

«Сегодня наши студенты мыслят не только как программисты. Они рассуждают как стартаперы, их интересует не только онлайн-продукт, но и умение его продвинуть в сети, масштабировать бизнес. Очень рад, что к проведению специализированных курсов приобщаются профессионалы. Вдвойне приятно, что это выпускники нашего факультета», – прокомментировал декан факультета информатики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Андрей Глыбовец.

Образовательный курс состоит из 10 лекций. Его разработали маркетологи moneyveo совместно с преподавателем НаУКМА Максимом Корнийчуком.

«О важности сотрудничества бизнеса и университетов говорят много. Но очень немногие компании готовы приобщиться к этому делу конкретными действиями. Компания moneyveo не только принесла свою экспертизу в этот учебный курс, но также профинансировала студенческие учебные проекты, чтобы максимально приблизить учебный процесс к бизнес- условиям», – прокомментировал он.

Образовательный курс от moneyveo – это максимальный концентрат знаний по онлайн-маркетингу. Он включает лекции по интернет-рекламе, поисковой оптимизации и семантике, аналитике, онлайн-перформансу, SMM.

«Студенты научатся работать с разными промоканалами, с воронкой продаж, а также изучат Customer Journey Map. Мы дадим исчерпывающие знания по SEO: от семантики до внутренней и внешней оптимизации. Также научим отслеживать и анализировать поведение пользователей на сайте с помощью Google Analytics и Google Tag Manager. Расскажем, как создавать промокампании в Google Ads, работать с SMM-стратегией, настраивать таргетинг», – детализировал коммерческий директор moneyveo Максим Параска.

Авторы лучших проектов получат разовые стипендии. Премиальный фонд составляет 100 000 грн. Их разделят между тремя наиболее качественными проектами.

«Стратегия развития moneyveo предусматривает постоянное обучение каждого сотрудника. Мы знаем, насколько важно получать новые знания и уметь применять их на практике. Поэтому мы хотим делиться экспертизой, вносить свою лепту в совершенствование образовательного процесса. На реальных примерах бизнес-кейсов moneyveo студенты не только изучат азы маркетинга, но и получат ответы от профессионалов из первых уст», – добавила CEO moneyveo Алена Андроникова.

Лучшие проекты будут определять по нескольким критериям. Это общие показатели сайта, правильность построения семантики, работа с внутренней оптимизацией, AdWords и Google Analytics.