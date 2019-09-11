Apple Watch Series 5: характеристики линейки

Главное нововведение – компания оснастила устройство камерой для разблокировки и видеозвонков.

Предыдущее поколение умных часов Apple представили в 2018 году. 10 сентября бренд наконец-то показал следующую новинку – Apple Watch 5. Часы стали функциональнее, получили увеличенную автономность и слегка обновленный внешний вид.

В плане дизайна разработчики поменяли только материал для изготовления корпуса. На этот раз фанатам предложили титан и керамику. Керамический корпус дополнительно защищен от падений из-за своей хрупкости. Титановый же надежен даже в экстремальных условиях. Цена на Apple Watch 5 из титана выше и начинается с отметки в 500$.

Главное нововведение – компания оснастила устройство камерой для разблокировки и видеозвонков.

Что появилось в новой версии умных часов

Так как гаджет в основном используют в качестве фитнес браслета, упор был сделан на совершенствование функций для тренировок и контроля за здоровьем. Среди новинок:

Тщательное отслеживание сна – скорость погружения в сон, частота смены фаз и их длительность, сердечный ритм и пульс во время сна.

Функция ЭКГ (электрокардиограмма) в открытом доступе для всех стран. ЭКГ появилась на версии 4 поколения и была доступна только в Америке. Модель Эпл Вотч 5 открыла доступ к функционалу пользователям вне зависимости от региона проживания.

Отслеживания трендов активности для увеличения собственной мотивации или соревнований с друзьями. Ежедневные спортивные показатели хранятся в приложении «Активность». Функция умных часов «Тренды» сравнивает средние показатели за 3 месяца с прошлогодними. Если физическая активность и спортивные результаты ухудшаются, система часов Эпл Вотч 5 будет присылать персонализированные тренерские подсказки. Появляться подсказки будут, пока пользователь не вернется в привычный ритм.

Внедрение приложения «Шум». Гаджет оповещает, когда громкость музыки, гул толпы или техники достигают опасных значений.

Отслеживание уровня ультрафиолетового излучения. Apple Вотч 5 серии оповещают владельца, когда солнце начинает проявлять слишком большую активность.

Более надежное шифрование информации, включая данные, загружаемые на iCloud. Посторонние люди, без подтвержденного доступа к облачному хранилищу, не смогут увидеть его данных.

В качестве операционной системы используется новая разработка – Watch OS. ОС совместима и с более ранними версиями гаджета. Заряжать часы можно будет от смартфонов бренда нового поколения, благодаря наличию в них функции обратной зарядки.