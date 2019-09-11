В Украине состоится первая Израильская инновационная неделя

Лидеры tech-индустрии Израиля посетят Киев в конце октября

Израильская инновационная неделя в Украине (Israeli Innovation Week in Ukraine, IIWU) соберет более 600 топ-менеджеров, ИТ-предпринимателей, представителей государств, стартапов, инвесторов и бизнес-ангелов. Это будет первая неделя деловых событий в Украине, посвященная израильско-украинским технологиям и инновациям. IIWU пройдет с 29 по 31 октября 2019 года.

По словам сооснователя проекта и управляющего партнера UNIT.City Дмитрия Еремина, ключевые цели серии мероприятий — это презентация украинской стартап-экосистемы израильским партнерам, популяризация технологических продуктов и услуг из обеих стран, а также начало дальнейшего двустороннего сотрудничества с потенциальными клиентами, и содействие стратегическому сотрудничеству между правительствами и бизнесом.

Программа мероприятия будет состоять из докладов и панельных дискуссий, нетворкинга, выставочных зон, B2B-встреч и tech-тура по Киеву. Изюминкой недели станет масштабная технологическая конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit (UIIS), которая состоится в инновационном парке UNIT.City. На сегодня свое участие подтвердили драйверы израильского технологического сектора — Джон Медвед, основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов (только за один день проведения своего мероприятия в феврале этого года привлек $1 млрд на проекты фонда), Амир Рапапорт, один из ведущих израильских экспертов в области глобальных кибернетических тенденций, высоких технологий и оборонной промышленности, основатель крупнейшей конференции по кибербезопасности Cybertech Israel и Игорь Рябенький, серийный предприниматель и бизнес-ангел, который профинансировал более 150 инвестиционных проектов по всему миру.

«Мы очень рады, что прошлогодний Украино-Израильский Саммит приносит свои результаты: все больше израильских компаний включают Украину в свою бизнес-повестку, ключевые игроки технологической экосистемы Израиля снова приезжают в Украину, а само мероприятие превращается в полноценную платформу для налаживания бизнес-партнерств между нашими странами», — говорит Алена Новгородская, СЕО и основатель Global Israeli Initiative, основатель и продюсер Израильской недели инноваций.

Мероприятия организуют Global Israeli Initiative и UNIT.City при поддержке Посольства Израиля в Украине и Посольства Украины в Государстве Израиль. Соорганизатор мероприятия — инвестиционная платформа JS Capital.

Детали и билеты: https://uiisummit.com/

Мероприятие на Facebook: http://bit.ly/UIIS19-fb-event

Для дополнительной информации и аккредитации, пожалуйста, пишите Дену Смирнову: ds@unit.city

Про GII

Global Israeli Initiative (GII) – это международная платформа, которая помогает израильским и украинским технологическим компаниям создавать эффективные бизнес-связи, налаживать сотрудничество, находить новые бизнес-возможности. В нашем фокусе — международные мероприятия, коллаборации с правительственными учреждениями, корпоративные и частные бизнес-туры, образовательные инициативы, бизнес-консалтинг, работа с инвесторами.

Контакты для СМИ:

Данута Писаренко,

Chief Marketing Officer

e-mail: dp@gii.global

О UNIT.City

UNIT.City – первый инновационный парк в Украине. Место, где создается инфраструктура и экосистема для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Цель парка – стать центром инноваций и точкой входа в Украину для инвесторов, партнеров и новых технологий со всего мира. Местом, где концентрация компаний, стартапов, талантов, исследовательских лабораторий дает условия для того, чтобы бизнесы внутри парка росли быстрее, чем вне его.

Резиденты UNIT.City получают здесь: встречи с инвесторами, консультации, доступ к акселеративным и менторским программам, возможности для создания прототипов продуктов в лабораториях, отлаженную инфраструктуру для работы и жизни.

Главный инвестор – Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFuture.

Контакты для СМИ:

Ден Смирнов, менеджер по коммуникациям UNIT.City

e-mail: ds@unit.city