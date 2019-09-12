Вперше в історії Землі у космос буде запущено сигнал, який складається виключно з дитячих мрій

Український космічний центр запустить у Всесвіт сигнал зі 100 000 дитячими мріями

Вперше у світовій історії на планеті Земля понад 100 000 малюнків дитячих мрій будуть зашифровані в сигнал і відправлені у космос. Подія, про яку говоритимуть мільйони людей, відбудеться в суботу, 28 вересня, о 20:00 на потужній космічній станції, яка знаходиться у Золочеві Львівської області.

Разом з командою благодійного проекту Здійсни мрію працює Державне космічне агентство, яке організовує кодування і передачу радіосигналу з дитячих малюнків на 41 світловий рік у Всесвіт. Пікселі мрій будуть перебувати в космічному просторі вічність.

Мрії українських дітей полетять до зірок зі швидкістю майже 3 мільйони метрів на секунду і подолають відстань близько 4 трильйонів кілометрів. Вчені говорять про ймовірність відповіді на сигнал мрій від позаземних цивілізацій нашої Галактики.

«Ми створили спеціальну програму для перетворення мрій у пікселі і їхньої відправки. Провели тестування обладнання і можемо сказати, що раніше відправка такого об'єму даних за один раз ніколи не відбувалася. Наша команда буде працювати впродовж цілого місяця з цією місією під назвою «Промінь мрій». Ми вже знаємо детальний маршрут, яким полетять мрії» - зазначає керівник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний.

За його словами, позаземні цивілізації ймовірно зможуть отримати сигнал. «Відслідковувати де знаходиться Промінь Мрій після відправки можна буде завдяки математичним розрахункам. Зображення закодовані простими числами, що дасть змогу іншим цивілізаціям його зрозуміти. Ризиків такої Космічної Місії немає. Сигнал не може зашкодити космічним апаратам і є екологічним. У Конвенції ООН міститься пункт, який дозволяє відправляти сигнали в космос, якщо вони несуть позитивний посил і там немає агресії. Інформація з малюнками дитячих мрій такою точно є. За одну секунду сигнал буде проходити 300 тис кілометрів. І він буде летіти 41 світловий рік до планетної системи TRAPPIST-1, яка знаходиться у сузір'ї Водолія. Там є чотири екзопланети, які відповідають критеріям наявності життя, ймовірно, там є рідка вода, а значить є і життя. Вони презентовані NASA і внесені в каталог у 2017 році”- додає Присяжний.

Одночасно з радіосигналом мрій у космос 28 вересня о 20:00 на головній вулиці країни за адресою Хрещатик 36 під час Kyiv Lights Festival у небо злетить світловий промінь мрій - це буде художня візуалізація космічної події. Золочів - Київ - Всесвіт - планета TRAPPISTA-1.

Доповнена реальність буде поєднана з 3D мапінг, і неймовірна картинка відкриється на всій будівлі Київської міської державної адміністрації. Автори - художники SKILZ. Вхід на фестиваль буде вільним, а кожен присутній зможе долучитися до історичної події, побачити мрії і увімкнути доповнену реальність, щоб спостерігати, як оживають малюнки мрій, доторкнутися до мрії через свій смартфон, зробити фото та відео. Для цього необхідно встановити спеціальний безкоштовний додаток Promin Mriy (Промінь мрій). Очікується понад 500 000 відвідувачів за два дні.

Як мрії полетять до зірок радіосигналом і світлом одночасно з двох точок можна буде спостерігати в прямому ефірі ТСН і на онлайн трансляції. Про цю подію буде знято документальний фільм

"Ми провели всеукраїнське дослідження, яке показало, що здатність дітей мріяти згасає, а сучасне суспільство не розвиває у них це вміння. Тільки 5% дітей мріють, інші 95% мають переважно матеріальні бажання, а 38% батьків не знають, про що фантазують їх діти. При цьому майже всі діти хочуть мати суперсилу, але мрії - це і є суперсила, що дана нам з народження. Ми покажемо всім надпотужну силу мрії, яка подолає трильйони кілометрів, доторкнеться до зірок і стане Вічністю, покажемо, що наші мрії можуть все і навіть стати частиною Всесвіту. Майбутнє починається з мрії. Ми віримо, що у справжніх бажань немає меж! Ті, хто мріють - досягають всіх вершин, не обмежують себе рамками в дорослому житті. Діти побачать, як їхні маленькі фантазії стануть величезними! І все обов'язково здійсниться. Запуск "Проміня мрія" точно надихне дітей мріяти », - зазначає куратор проекту Лідія Таран.

Малюнки дитячих мрій протягом року збиралися під час всеукраїнського арт-марафону #моядітячамрія в турі по містах і онлайн, зокрема, на уроках мрій в школах і лікарнях країни. У Космос полетять малюнки дітей, які мріють про мир, знайти свою сім'ю, повернутися додому, бути здоровими, зіграти у футбол з марсіанами, покатати маму в космос, стати котом, відростити хвіст русалки, винайти нові джерела енергії, навчитися літати, щоб всі тварини не вмирали, зупиняти час, відкрити портал щастя, побувати в чарівному лісі і ще безліч неймовірних ідей і надій. Під час натискання кнопки Пуск на космічній станції і в пункті керування місією будуть присутні діти-мрійники з усіх областей країни.

Організатором та ініціатором запуску мрій в космос виступила команда українського благодійного проекту «Здійсни мрію» 1 + 1 медіа. Меценатами стали Альфа-Банк Україна і Освіторія. За три роки існування в проекті були виконані грандіозні мрії дітей, які борються за життя - подорож до Бразилії і знайомство з зірками футболу, створення Супермобіля, бал Принцеси, зйомки в популярних серіалах і навіть знайомство з Драконом з мультика в Дубаї, зустріч з Кріштіану Роналду , Ніком Вуйчич, Роботом Софією та ін.

Сюжет ТСН

Відео з дрону

Проект Здійсни мрію стартував 29 квітня 2016 року під Всесвітній день бажань. Його реалізують 1+1 медіа і ТСН спільно з благодійним фондом «Ти не один». Проект здійснює мрії дітей зі складними захворюваннями, надихає їх вірити в себе, радіти життю, дарує цілющі емоції. Кожен може стати чарівником і подарувати мрію дитині, - на сайті wish1plus1.ua або відправити смс за номером 4400 з будь-якою сумою пожертви. Номер смс дійсний тільки для абонентів Київстар, які використовують пакет за передплатою.