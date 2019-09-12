Аренда и прокат авто – незаменимый сервис в современном мире

В Украине с каждым годом растет число людей, которые предпочитают арендовать автомобиль. Очень часто люди используют машину для ситуативных поездок.

Чего боятся люди, арендуя авто?

Многие люди боятся арендовать автомобиль. Почему так происходит? Во-первых, есть стереотип, что арендовать автомобиль – это дорого. Это миф, ведь арендовать автомобиль обходится дешевле, чем содержать свой собственный. Вам не нужно платить за паркинг, если у вас нет собственного гаража, вы не тратите деньги на технический осмотр, замену сезонной резины и так далее. Во-вторых, люди боятся, что их машина сломается в пути. Для того чтобы так не случилось, необходимо убедится, что автомобиль проходил технический осмотр, и что он действительно вас не подведет. Больше всего будущие арендаторы боятся повредить арендованное авто в аварии, либо в один прекрасный момент обнаружить, что машину угнали. За это тоже не стоит переживать, если вы заранее обо всем позаботитесь. Чтобы подобные страхи вас не беспокоили, лучше всего оплатить страховой полис, который будет покрывать все затраты. Страховка – это единственная вещь, на которой не стоит экономить.

Также бытует мнение, что аренда авто – это очень дорого, но не стоит делать поспешных выводов. Выбор автомобилей на тематических порталах насколько обширный, что не составит большого труда найти именно то, что подойдет вам по цене. Автомобили эконом-класса и класса люкс, микроавтобусы и пати-басы, малотоннажные машины и грузовые авто — все что угодно можно арендовать за несколько минут. Аренда с порталом GUP.UA сделает вашу жизнь намного проще.

Аренда автомобилей для личных целей

В Украине с каждым годом растет число людей, которые предпочитают арендовать автомобиль. Очень часто люди используют машину для ситуативных поездок. Точно нерентабельно покупать машину, если вы будете ездить на ней всего лишь несколько раз в год, к тому же вам совершенно незачем тратить лишние деньги на содержание этой машины.

Поехать на дачу, перевезти вещи в другую квартиру, поехать на деловую встречу, организовать трансфер высокопочтенных гостей можно с услугой проката и аренды авто. Для кого-то авто – это вообще рабочий инструмент, и если вам нравится определенный вид деятельности, но у вас нет железного компаньона – не беда, ведь его можно с легкостью арендовать.

Спасаем планету – берем в аренду эко-френдли автомобиль

Много людей сейчас обеспокоены проблемами экологии, понимая, что мы нанесли очень много урона нашей планете, сейчас все пытаются, как-то исправить эту ситуацию. Кто-то начал сортировать мусор, кто-то просто пользоваться эко-сумками, а кто-то начал передвигаться с помощью электроавтомобилей. Электрокары, в отличие от обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, не оказывают такого негативного воздействия на окружающую среду. Если раньше к этим машинам относились скептически, из-за того, что на одном заряде невозможно было долго ехать, то сейчас этот вопрос уже не актуален. Одного заряда более чем достаточно, чтобы совершать поездки в течение дня без дополнительных подзарядок. Арендуя электромобиль, вы не только сами получите удовольствие, но и окажете большую услугу природе. Почему так? Давайте разбираться!

1) Используя электрокар, вы сократите эмиссию выхлопных газов. Этой машине нужна электроэнергия, а не топливо, чтобы полноценно функционировать.

2) С предыдущего пункта становиться ясно, что вы сэкономите кругленькую сумму на топливе, которое дорожает не по дням, а по часам.

3) Человечество уже сделало шаг навстречу улучшению экологической ситуации, поэтому по всему миру массово появляются станции быстрой зарядки, и теперь не нужно переживать, что вы остановитесь среди чистого поля, и вам никто не сможет помочь.

Поскольку стоимость электрокара значительно выше, чем стоимость обычного, автомобиля, то не все сразу смогут его приобрести. Поэтому есть отличнейший вариант – арендовать электрокар на сайте – GUP.UA.

Идеальное авто на свадьбу

Во время подготовки к свадьбе будущие молодожены решают кучу вопросов. И одним из таких вопросов есть – аренда свадебного автомобиля. Конечно, некоторые люди прекрасно обходятся и без арендованного авто, но не у всех в гараже стоит новенький Range Rover, тем более, не у каждого имеется собственный водитель. Поэтому, чтобы избавить себя от лишних переживаний, очень мудрым решением является – арендовать автомобиль на день свадьбы. Одни предпочитают арендовать огромный внедорожник, другие хотят быть эксклюзивными, и арендуют ретро-кабриолет. Выбор настолько огромный, что разбегаются глаза.

Если вы консервативных взглядов, и хотите себе стандартную свадьбу с красивым свадебным авто, то для этого идеально подойдут лимузины марки Chrysler либо Lamborghini.Если же у вас свадьба в стиле ретро, то для вас не составит никакой проблемы найти себе авто, которое идеально впишется в концепцию вашего торжества. Вы будете выглядеть по-королевски, если прибудете на свадебную церемонию на Bentley или на шикарном Rolls Royce. Более того, вы можете себе организовать кортеж из автомобилей класса-люкс. Арендуйте себе свадебное авто с GUP.UA.

Party Bus – развлекайтесь по-новому

Людям нужны перемены, они постоянно хотят узнавать что-то новое, испытывать новые эмоции. Это касается абсолютно всех сфер жизни, будь то работа или развлечения. Раньше, чтобы почувствовать себя VIP-персоной, достаточно было арендовать лимузин, кататься по городу, слушать музыку громко и распивать шампанское в компании друзей. Сейчас это уже приелось и считается абсолютно банальной вещью. Хорошей альтернативой вечеринке в лимузине является вечеринка в Party Bus.

Все что вам для этого нужно — это зайти на сайт GUP.UA и арендовать этот чудо-автобус на необходимое время. День рождения, девичник, выпускной, годовщина и многие другие праздники заиграют новыми красками, если вы проведете их в компании друзей в Party Bus.

Чем так привлекателен Party Bus?

- Вы сами себе режиссер, поскольку составляете свой собственный маршрут поездки.

- Можете чувствовать себя в полной безопасности, так водители Party Bus высококвалифицированные профессионалы.

- Прежде всего, Party Bus вместительный, примерно 30-40 человек могут комфортно передвигаться по автобусу, не причиняя друг другу дискомфорта.

- Автобус оснащен всеми удобствами для яркой вечеринки. Хорошее оборудования для работы ди-джея, танцпол, плазменные панели, караоке, светодиодная подсветка.

- Также в обязательном порядке, в каждом из автобусов есть удобная мебель и туалетная комната.

- Стоимость аренды приемлемая. Вы можете арендовать этот чудо-автобус на срок от одного часа. Причем если вы арендуете автобус на более чем три часа, то вы гарантированно получаете неплохую скидку.

Выбор Party Bus на сайте GUP.UA насколько огромный, что вы подберете именно тот дизайн автобуса, который идеально впишется в концепцию вашей вечеринки, и будет максимально соответствовать всем вашим запросам.Party Bus – отличная возможность сделать ваше событие нетривиальным. Этот формат развлечений доступен сейчас каждому, если у вас давно назревала мысль устроить что-то интересное и захватывающее, то помните, что party bus – именно то, что вам нужно.

Разрушаем стереотипы. Путешествовать на автобусе – совершенно не скучно!

Зачастую успешные компании пытаются скрасить досуг сотрудникам, они хотят развивать свою команду и постоянно удерживать их интерес. Отдых за городом, разнообразные экскурсии, поездки в другие города — это очень обычные вещи для жизни прогрессивной компании, которая заботится о своих сотрудниках. Понятно, что для всех этих поездок нужно арендовать автобус.

На сегодняшний день в головах людей укоренился стереотип, что экскурсии — это скучно и утомительно. Но каждая вещь может быть скучной, если неправильно к ней подойти. Арендовав автобус, вы можете разработать индивидуальный сценарий, придумать свой собственный маршрут, делать остановки в самых интересных местах. При таком подходе экскурсия будет динамичной, интересной и очень комфортной.Для маленькой группы людей можно заказать микроавтобус, для большего количества людей – обычный автобус вместительностью до 60 человек.

Как прекрасно путешествовать с арендным авто по Украине, посещать именно те места, которые приведут в восторг всех членов сплоченного коллектива вашей компании. Нет абсолютно никаких ограничений, прокладывайте свой маршрут именно так, как вам заблагорассудится.

Аренда авто для фотосессий и видеосъемок

Арендовать автомобиль можно не только для поездок, бывает, что в качестве реквизита на фотосъемку или видеосъемку какого-то рекламного ролика или клипа не хватает машины. Где же ее достать? Ответ, как всегда, простой — можно арендовать автомобиль.

Вы снимаете рекламный ролик, и вам в кадре обязательно нужен Ford Mustang желтого цвета, так не беда, переходите на портал GUP.UA, и там вы найдете этого красавца. Если вы снимаете love story и вам хотелось бы добавить какого-то фешена, тогда обязательно посетите этот сайт, ведь там просто тысячи предложений, которые удовлетворят ваши запросы. Там вы найдете все – от разнообразных внедорожников до невероятных спорткаров.

Дом на колесах – рай для путешественников

В фильмах люди часто путешествуют с помощью дома на колесах. У вас есть прекраснейшая возможность, воплотить ту самую картинку из фильма в реальность. Вам больше не нужно бронировать отели, переносить и укладывать багаж. Автодом – это чудесное решение для семейных вылазок, поездок в компании друзей. Некоторые боятся путешествовать с автодомом, так как имеют очень поверхностные знания о путешествиях с помощью данного вида транспорта.

Все что вам нужно знать, если вы решились на такое путешествие:

Найдите компанию для вашего путешествия. Вы должны четко понимать, сколько спальных мест должно быть в автодоме, учитывать планировку и прочие особенности пространства для того, чтобы всем участникам поездки было комфортно. Спланируйте тщательно свой маршрут. У вас есть возможность посетить те места, куда еще не ступала нога человека. Где бы вас не застала ночь, у вас всегда есть крыша над головой. Не забудьте определить места ночевок. Есть огромное количество как бесплатных, так и платных стоянок, кемпингов, где вы бы смогли остановиться. Нужно учитывать, что не все водители смогут управлять автодомом, здесь есть некие ограничения. Если все-таки решились на такую поездку, то у вас должны быть права категории «В», в случае если вес автодома до 3,5 тонн, если же дом на колесах большей тоннажности, то вы должны иметь права категорий «С» или «Е». Дома бывают нескольких разновидностей. Первый тип автодомов – это жилые минивэны. Они привлекают своей компактностью. Внешне он мало чем отличается от стандартного фургона, поэтому управлять таким домом на колесах значительно проще. Вся техника и мебель эргономично размещена внутри этого автомобиля. Но такой дом, скорее всего, подойдет для путешествий летом, поскольку тонкие стенки фургона не могут удерживать тепло.

Следующий тип – альковный автодом. По внешнему виду, вы точно определите, что перед вашими глазами – автодом. Его высота значительно больше, так как над кабиной авто имеется небольшая надстройка, где расположено дополнительное спальное место. В отличие от предыдущих типов автодомов, эти пригодны для путешествий зимой. Они оснащены системой жидкостного отопления. Стенки авто значительно толще и пол тут, как правило, двойной. С помощью такого автодома можно смело отправиться в путешествие немалой компанией. Там можно разместить от четырех до семи человек.

Полуинтегрированный дом значительно меньше по своим габаритам, соответственно, он съедает намного меньше топлива. Но нужно учитывать, что экономия оправдана, если вы едете компанией до четырех человек. Если вас больше, то имеет смысл арендовать альковный автодом. Особенностью этого дома является то, что он оснащен ремнями безопасности.

Самое интересное, что не только обычные автомобили делятся на классы. Автодома премиум-класса тоже существуют. В интегрированных автодомах созданы условия, которые удовлетворят даже самого требовательного и привередливого туриста.Вы удивитесь, когда увидите, что пространство такого автодома продумано до малейших деталей. Специальная технология не позволяет лишнему шуму и холоду проникать внутрь автомобиля, так что на этом красавце, вы смело можете отправляться в путешествие зимой. Вся мебель и техника очень рационально интегрирована в кабину автомобиля. Таким образом, пространство не перегружено, а участникам путешествия очень легко перемещаться по салону. Такие автодома требуют, чтобы у водителя имелись права категории «С».

Стоимость таких авто невероятно большая, но путешествовать хочется! Не переживайте, выход из любой ситуации найдется всегда. Перейдя на портал GUP.UA, вы найдете для себя идеальный вариант. На сайте размещены большое количество объявлений, среди которых вы можете отыскать то, что значительно не опустошит ваш кошелек, при этом, вам не придется жертвовать удобствами. Аренда с GUP.UA - это именно тот случай, когда и волки сыты, и овцы целы.

Аренда авто – это то, что выручит вас во многих ситуациях. Вам не обязательно тратить уйму денег, чтобы приобрести автомобиль, ведь если вам он нужен для ситуативных поездок, то более удобно воспользоваться услугой аренды и проката. Вы просто выбираете автомобиль, максимально подходящий для решения той или иной задачи. К счастью, на тематических площадках, для размещения объявлений, имеется куча вариантов. Ваша задача заключается в том, чтобы сидеть, сравнивать и выбирать то, что полностью удовлетворит ваши запросы. Поехать на деловую встречу, встретить родственников из аэропорта, отправится в путешествие с автодомом, закатить вечеринку в автобусе – все это возможно с сервисом аренды и проката.