Где взять кредит без звонков операторов?

За последние несколько лет процесс кредитования упростился по максимуму.

Микрофинансовые организации, которые появились в Украине 6-7 лет назад, позволяют украинцам получить нужную сумму денег, даже сидя дома на любимом диване. МФО помогают получить финансовую помощь гражданам Украины за 15 минут в любой точке нашей страны. Деньги выдаются всего по двум документам: паспорт и ИНН. Также понадобится банковская карта.

Вся процедура получения денег в компании Топ Кредит 100% онлайн. Если раньше для оформления ссуды, заемщику нужно было ехать в банк, ждать своей очереди, предварительно собрав немалый пакет документов, заполнить десятки заявки и анкет, ждать решение от нескольких часов до нескольких дней. Сейчас деньги можно взять с помощью Интернета и банковской карты. Микрокредиты от Топ Кредит могут получить украинцы, которым от 18 до 70 лет.

Как взять кредит на карту без звонков в Украине?

В первую очередь, нужно зайти на сайт кредитора topcredit.ua и ознакомиться с условиями кредитования, которые предоставляет данная компания. Если говорить вкратце, то заемщики данной компании могут получить от 500 до 15000 гривен на банковскую карту и пользоваться заемными деньгами от 1 до 29 дней.

Каждый заемщик может воспользоваться услугами пролонгации и досрочного погашения кредита. В последнем случае заемщик платит только за фактические дни пользования кредитными средствами.

После того, как клиент определился со сроком и суммой кредитования, он заполняет небольшую онлайн анкету, в которой указывает:

фамилию, имя, отчество,

дату рождения,

паспортные данные,

номер ИНН,

место жительство и прописки,

электронный адрес,

контактный мобильный номер телефона.

Оформить микрозайм без отказа и звонков можно в любом населенном пункте, где есть доступ к сети Интернет.

Получают отказ в займе только те:

кто берет кредиты и намеренно их не погашает,

кто является гражданином другой страны,

кто является несовершеннолетним или старше 70 лет,

кто предоставил недостоверные данные о себе.

После того, как заявка была заполнена и отправлена на проверку, подождать 2-3 минуты, пока придет решение по кредиту.

Топ Кредит выдает займы без звонка оператора. О решении по кредиту заемщик узнает при помощи смс-сообщения на телефон и письма на электронную почту. При положительном решении, заемщик подписывает в онлайн режиме кредитный договор. Через несколько минут после подписания, деньги мгновенно зачисляются на банковскую карту клиента.