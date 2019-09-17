Где взять кредит без звонков операторов?
Микрофинансовые организации, которые появились в Украине 6-7 лет назад, позволяют украинцам получить нужную сумму денег, даже сидя дома на любимом диване. МФО помогают получить финансовую помощь гражданам Украины за 15 минут в любой точке нашей страны. Деньги выдаются всего по двум документам: паспорт и ИНН. Также понадобится банковская карта.
Вся процедура получения денег в компании Топ Кредит 100% онлайн. Если раньше для оформления ссуды, заемщику нужно было ехать в банк, ждать своей очереди, предварительно собрав немалый пакет документов, заполнить десятки заявки и анкет, ждать решение от нескольких часов до нескольких дней. Сейчас деньги можно взять с помощью Интернета и банковской карты. Микрокредиты от Топ Кредит могут получить украинцы, которым от 18 до 70 лет.
Как взять кредит на карту без звонков в Украине?
В первую очередь, нужно зайти на сайт кредитора topcredit.ua и ознакомиться с условиями кредитования, которые предоставляет данная компания. Если говорить вкратце, то заемщики данной компании могут получить от 500 до 15000 гривен на банковскую карту и пользоваться заемными деньгами от 1 до 29 дней.
Каждый заемщик может воспользоваться услугами пролонгации и досрочного погашения кредита. В последнем случае заемщик платит только за фактические дни пользования кредитными средствами.
После того, как клиент определился со сроком и суммой кредитования, он заполняет небольшую онлайн анкету, в которой указывает:
- фамилию, имя, отчество,
- дату рождения,
- паспортные данные,
- номер ИНН,
- место жительство и прописки,
- электронный адрес,
- контактный мобильный номер телефона.
Оформить микрозайм без отказа и звонков можно в любом населенном пункте, где есть доступ к сети Интернет.
Получают отказ в займе только те:
- кто берет кредиты и намеренно их не погашает,
- кто является гражданином другой страны,
- кто является несовершеннолетним или старше 70 лет,
- кто предоставил недостоверные данные о себе.
После того, как заявка была заполнена и отправлена на проверку, подождать 2-3 минуты, пока придет решение по кредиту.
Топ Кредит выдает займы без звонка оператора. О решении по кредиту заемщик узнает при помощи смс-сообщения на телефон и письма на электронную почту. При положительном решении, заемщик подписывает в онлайн режиме кредитный договор. Через несколько минут после подписания, деньги мгновенно зачисляются на банковскую карту клиента.