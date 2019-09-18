III Международный форум в Харькове для юридических специалистов

В Харькове 24-28 сентября 2019 планируется проведение III Международного юридического форума. Участниками станут специалисты в правовой области, проживающих в Европе, США и Азии.

Kharkiv International Legal Forum — платформа, позволяющая эффективно взаимодействовать с академическим сообществом, общественными организациями и бизнес-структурами. Программа форума включает секции, связанные с различными правовыми дисциплинами, и рассмотрение проблем блокчейн-технологий по внедрению и применению на практике.

Участникам доступны секции по следующим направлениям:

● правовые основы: конституционные, уголовные, гражданские;

● правовые основы регулирования деятельности бизнесменов;

● регулирования криптовалюты и экономическое развитие в сфере информации;

● вопросы регулирования сферы услуг с финансовой точки зрения;

● постепенное совершенствование области корпоративного права и тому подобное.

Среди спикеров следует выделить таких экспертов:

● Роберт Бонд — руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

● Ивар Талло — член Совета директоров Академии электронного управления г. Таллинн (Эстония).

● Сайер Аммар — советник по вопросам верховенства права Консультативной миссии ЕС в Украине.

● Тара Ван Ху — преподаватель Школы права (Великобритания).

2019 году в рамках форума впервые будут рассмотрены темы, связанные с цифровыми активами. Участие примет IT-компания Simcord (Украина), которая выступит в роли генерального партнера. Планируются выступления IT-специалистов и генерального директора компании Александра Кудь. Доклады будут посвящены проблемам развития экономики в информационной сфере, связанной с технологией блокчейн и управлением цифровыми активами.

Проведение панельных дискуссий

Более пристальное внимание планируется уделить панельным дискуссиям среди специалистов, связанных с технологиями в сфере финансов и представителей индустрии IT (Украина).

В ходе проведения двух сессий 27 сентября 2019 планируется уделить внимание ряду актуальных вопросов:

● 1 сессия объединяет экспертов для обсуждения принципов развития технологии блокчейн и глобальных тенденций интеграции технологии в отрасль финансов.

Во время дискуссии будут рассмотрены возможности применения технологии блокчейн в банковском секторе, а также законодательных инициатив в международном формате.

● 2 сессия объединяет всех для обсуждения вопросов о цифровых активах с точки зрения юриспруденции.

В рамках этой сессии будут рассмотрены вопросы регулирования вращения криптовалюты и цифровых активов в правовом аспекте.

На 28 сентября запланированы тренинги, направленные на повышение степени правовой грамотности граждан, проживающих в Украине.

Партнерство и поддержка на уровне государства

Проведение этого мероприятия в международном формате в Украине имеет значительную государственную поддержку Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства юстиции, Министерства образования и науки Украины.

Для того, чтобы получить статус слушателя форума, необходимо зарегистрироваться на мероприятие на сайте: https://legalforum.simcord.com.