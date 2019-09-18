Компания METRO AG подтвердила свой статус лидера отрасли согласно Европейскому индексу устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index 2019

Международная торговая компания METRO AG (Дюссельдорф, Германия) усилила свои лидирующие позиции в категории «Продукты питания и розничная торговля» (Food & Staples Retailing) в Европейском индексе устойчивого развития бизнеса Dow Jones (DJSI).

Несмотря на высокую конкуренцию и введение новых вопросов для оценки компаний этого года, METRO даже удалось улучшить свою оценку на 6 баллов по сравнению с прошлогодним результатом, таким образом, подтвердив свой статус лидера отрасли. В частности, METRO отметили в сферах стратегии защиты климата и управления упаковкой, а также в сферах защиты данных и кибербезопасности.

Ранжирование индекса разбивается на 3 основные сферы: экономика, окружающая среда и социальная сфера. С точки зрения экономики, METRO получила награду, в частности, в сферах управления взаимоотношениями с клиентами, стратегии здравоохранения и питания, а также по защите данных и кибербезопасности – эти 2 вопроса рассматривались в рамках индекса впервые в 2019 году. В сфере окружающей среды компания получила самые высокие оценки за свою стратегию защиты климата, управления упаковкой и водных рисков в цепи поставок. В социальной сфере, как и в предыдущие годы, компанию METRO отметили за успешное привлечение и удержание талантов.

Кроме этого, компания METRO заняла второе место в Мировом индексе Dow Jones Sustainability Index 2019.