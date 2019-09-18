Детские мечты Тины Кароль, DZIDZIO, Ласточкина, MONATIK, Юлии Саниной, Барбир и других звезд полетят во Вселенную

В субботу, 28 сентября, в 20:00 на главной улице страны по адресу Крещатик, 36 во время Kyiv Lights Festival в небо взлетит световой Промінь мрій. Это будет художественная визуализация космического события: Золочев - Киев - Вселенная - планета TRAPPISTA-1.

Впервые в мировой истории на планете Земля более 100 000 рисунков детских мечтаний будут зашифрованы в сигнал и отправлены в космос. Одновременно со световым лучом взлетит радиосигнал с космической станции в Золочеве, Львовская область.

Вместе с детскими мечтами в космос полетят и мечты украинских звезд и их детей, Все желающие смогут на свои телефоны загрузить специальное бесплатное приложение Промінь мрій (Promin Mriy). И таким образом приобщиться к историческому событию - включить дополненную реальность, чтобы наблюдать, как оживают рисунки мечтаний. Все, кто загрузит это приложение, смогут прикоснуться к мечте через свой смартфон, сделать фото и видео.

Кроме этого, специально к этому мероприятию была создана уникальная маска в Instagram - Промінь мрій 28.09, планеты и пролетающий луч.

В течение года многие известные украинские звезды участвовали в марафоне #моядитячамрия от проекта Здійсни мрію, куратором которого является Лидия Таран.

Певица Тина Кароль в детстве мечтала, чтобы все люди между собой были дружны и помогали друг другу, поэтому на своем рисунке Тина изобразила много счастливых людей.

Мультиартист MONATIK нарисовал свою детскую мечты - планету Земля, дома, океан и много людей, которые держатся за руки и написал «мир».

Певец DZIDZIO в детстве мечтал стать великим артистом. Именно это он изобразил на своем рисунке. Как видим, DZIDZIO - пример того, что мечты сбываются!

Сергей Бабкин в детстве мечтал стать военным летчиком, а хореограф Илона Гвоздева хотела стать президентом, но впоследствии она поняла, что это тяжелая работа, и трансформировала немного свою мечту - начала мечтать стать Министром культуры и верит, что ее мечта обязательно реализуется. А вот боксер Денис Беринчик мечтал стать пожарным.

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина в свою очередь, в детстве хотела стать певицей и снимать клипы к своим песням.

Ведущий, актер Игорь Ласточкин мечтал управлять всеми детскими аттракционами.

Арт-волшебницей проекта Здійсни мрію является Аня Ломакина, которая создает иллюстрации. ⠀

"Мы провели всеукраинское исследование, которое показало, что способность детей мечтать угасает, а современное общество не развивает у них это умение. Только 5% детей мечтают, другие 95% имеют преимущественно материальные желания. Мы покажем всем сверхмощную силу мечты, которая преодолеет триллионы километров, прикаснется к звездам, и станет Вечностью, покажем, что наши мечты могут все, и даже стать частью Вселенной. Будущее начинается с мечты. Дети увидят, как их маленькие фантазии станут огромными! И все

обязательно сбудется. Запуск "Проміня мрії точно вдохновит детей мечтать», - рассказала куратор проекта Лидия Таран.

Популярная певица и видеоблогерша Jerry Heil всем мечтателям посвятила замечательную композицию, которая наполнена такими искренними чувствами и детскими воспоминаниями, от которых мурашки бегают по коже - о мечтах, а тем более даже назвала песню «Моя дитяча мрія», и вскоре состоится премьера видео.

И вот все-все эти мечты и мечты еще многих звезд украинского шоу-бизнеса, и мечты детей полетят к звездам, в космос со скоростью почти 3 миллиона метров в секунду, и преодолеют расстояние около 400 триллионов километров. Ученые говорят о вероятности ответа на сигнал мечты от внеземных цивилизаций нашей Галактики.

Рисунки детских мечтаний в течение года собирались во время всеукраинского арт-марафона #моядитячамрія в туре по городам и онлайн, в частности, на уроках мечтаний, которые проводили известные украинские ведущие и певцы, в школах и больницах нашей страны.

Ведущая Сніданок з 1+1, участница обновленного сезона Танцы со звездами Людмила Барбир с сыном Тарасиком также рисовали свои детские мечты. Тарас нарисовал братика и сестричку, а сама Людмила в детстве мечтала говорить с животными и растениями.

Также к проекту Здійсни мрію присоединились многие блогеры, бизнесмены и волшебники, которые тоже рисовали свои мечты: фитнес тренер Ксения Литвинова, диетолог Наталия Самойленко, блогеры - Сергей Аурум, Ната Лайм, блогер и ведущая Роза Аль Намри, блогеры-семья Александра и Игорь Пустовит, фитнес-тренер Александра Шульгина, бизнес консультант Инна Дворская, ресторатор Савва Либкин,

Александра Шульгина дала даже всем мечтателям советы, как сделать так, чтоб все мечты осуществились: не бояться своих желаний и всегда мечтать о чем-то грандиозном; верить в мечты и всегда их рисовать, представлять; благодарить Вселенную за то, что уже есть; не думать о том, как осуществить свою мечту, ведь об этом позаботится Вселенная.

А тем более, когда 28 сентября Промінь мрій со 100 000 рисунков мечтаний детей и людей, которые присоединились к арт-марафону #моядитячамрія, полетит во Вселенную, то все непременно сбудется!