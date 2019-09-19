Из Азии с любовью: 5 полезных ингредиентов в корейской косметике

Корейцы уже не первый год задают тренды в бьюти-индустрии. Это благодаря им мы не представляем свой уход без тканевых масок и патчей, умываемся пенками и боготворим сыворотки с коллагеном.

А еще у технологов из Южной Кореи настоящий талант находить уникальные ингредиенты, которые делают средства по уходу за телом, лицом и волосами невероятно полезными и эффективными.

Экстракт центеллы азиатской

Представьте, сколько лопуха или крапивы растет в наших широтах. Примерно так же распространена центелла (готу кола) в Азии. Ее листья издавна употребляются в пищу (отличная приправа для риса!), а также применяются для приготовления лечебных отваров. Неудивительно, что в итоге она заинтересовала производителей косметики.

Центелла является мощным природным антиоксидантом, ее часто добавляют в антивозрастные и антицеллюлитные серии. Она улучшает регенерацию кожи и клеточный метаболизм, запускает естественные процессы обновления, делая тон ровным и сияющим. Кстати, мадекассосид в составах продукции - это тоже готу кола, но в форме активной молекулы.

Манука

В мануке, или метловидном тонкосемяннике, хорошо все, начиная с цветов и заканчивая листьями. Из новозеландского растения добывают мед, который маркетологи называют суперфудом. Он обладает сильными антибактериальными свойствами, поэтому используется в медицине, например для борьбы с кишечными бактериями. Еще его добавляют в товары для волос, в частности шампуни и кондиционеры для интенсивного питания локонов. А вот листовой экстракт содержится в продуктах для глубокого очищения лица, он помогает убивать вредоносные микробы, подсушивает воспаления и предупреждает появление новых.

Муцин улитки

Согласно легенде, хозяин улиточной фермы во Франции заметил, что руки его рабочих выглядят очень хорошо, несмотря на физический труд. Так и выяснилось, что секрет улиток имеет превосходные смягчающие, увлажняющие и ранозаживляющие свойства.

Муцин особенно эффективен против возрастных изменений. Он стимулирует синтез коллагена и эластина, питает, увлажняет кожу и задерживает в ней влагу. Кроме того, ингредиент значительно ускоряет заживление и восстановление покровов. Широко применяется в уходе за руками, телом, лицом и локонами.

Уголь

Нас с детства учат: чем-нибудь отравился - выпей активированного угля, чтобы тот «впитал» все вредные вещества. На лице он работает по тому же принципу, поглощая повседневные загрязнения и себум, так что нередко входит в составы очищающих пенок, гелей, пилингов. А еще уголь богат ценными витаминами, микро- и макроэлементами, благодаря чему дополнительно питает эпидермис. Применяя «угольную» косметику на регулярной основе, вы отметите, что кожа стала более ровной, матовой и гладкой.

Галактомисис

Это ферментированный дрожжевой экстракт, в котором во время брожения образуются полезные бактерии. Некоторые сравнивают действие этого компонента с «уколами красоты», так что галактомисис будет интересен тем, кто столкнулся с первыми признаками старения. Помимо разглаживания морщин, он поможет устранить пигментные пятна, придаст коже эластичность, упругость, а заодно посодействует в борьбе с угревой сыпью. К тому же галактомисис - натуральный антиоксидант, который надежно защитит от негативного воздействия окружающей среды.