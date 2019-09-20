1+1 media открыла в центре столицы фотовыставку #забутипровік

Фотовыставку можно посмотреть до 27 сентября в Бухта Art Space (Речной вокзал «Киев»). Вход свободный.

В рамках масштабной социальной инициативы 1+1 media #забутипровік, 18 сентября в БУХТА Art Space состоялось открытие одноименной фотовыставки. До 27 сентября в Речном вокзале «Киев» представлены 29 фотографий Виктории Цветки с участниками проекта. Среди них есть и звезды украинского шоу-бизнеса, Народные артисты Украины, актеры, ведущие, журналисты, а также непубличные люди, которые имеют мощную историю успеха и на собственном примере доказывают, что быть востребованными и уверенными в себе профессионалами – это не о возрасте, а о вере в себя и свои идеи.

В частности, Людьми Идей+, как называет их команда проекта, стали: Остап Ступка, Олег Скрипка, Владимир Горянский, Анатолий Гнатюк, Алла Кудлай, Павел и Марина Зибровы, Марина Морозова, Тина Антуф'єва, Наталья Кара, Владимир Дорош, Константин Грубич, Анатолий Ерема, Наталья Подлесная, Валерий Петров, Виктор Острый, Алла Сердцева, Константин Данилюк, Николай Бобко, Олег Линник, Анатолий Чудаса, Олег Буренин, Юрий Коваленко, Андрей Цаплиенко, Альберт Есаков, Соломия Зинчук, Людмила Сатишева, Орест Кинаш. Прочитать их истории и посмотреть часть фотографий можно на сайте https://ideaspeople.1plus1.ua/

Как отмечают организаторы, цель фотовыставки – показать различным аудиториям, что можно и после достижения определенного возраста оставаться успешными, целеустремленными и разрушать общественные стереотипы. А еще – не бояться менять сферу деятельности и быть готовыми вернуть свою жизнь на 360°.

«Мы приглашаем всех, независимо от возраста, посетить фотовыставку. Ведь это не только о красоте, но и о мощный смысл, который заложен в истории участников. Кстати, под каждой фотографией есть QR-код, считав который, можно перейти на аудио - или видеообращение, записанное нашими Людьми Идей+. И то, что все вечерний город 18 сентября стоял в безумных пробках, а наши звезды и гости все равно нашли способ попасть на открытие, свидетельствует об одном: проект действительно имеет отклик в сердцах многих. И это вдохновляет», – говорит Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media.

«Это очень важный проект как в глобальных масштабах, так и для меня лично. История каждого героя для меня особая и ценная. Все они фантастические и вдохновляют сегодня быть лучше, чем вчера», – рассказала Виктория Цветок, фотограф проекта.

Ведущим мероприятия стал Руслан Сеничкин, а хедлайнерами вечера – легендарные Вопли Видоплясова, которые подарили всем присутствующим настоящий рок-концерт.

Посмотреть фотографии с события можно по ссылке – https://cutt.ly/cwZMJ3C.

Сюжет «Завтрака с 1+1» об открытии фотовыставки доступен здесь – https://youtu.be/UDHFr0OMvf4

Facebook-страница выставки – https://www.facebook.com/events/899874933721536/