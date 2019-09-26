Технология MobileID: плюсы создания электронного государства

Как отмечено в рейтинге восприятия коррупции, составленном Transparency International, несмотря на все действия, производимые властями страны, Украина находится в списке 60 самых коррумпированных государств мира. Наша страна в этом перечне по ряду причин, но одна из самых весомых – сложность бюрократической машины.

Множество чиновников, огромное количество различных документов, бумаги требуются для любого взаимодействия с власть имущими. Вследствие всех этих факторов Украина возглавляет рейтинг стран по взяточничеству. До сих пор в нашей стране огромное число чиновников разного калибра, все функции которых сводятся к выдаче гражданам разного рода документов, причем руководствуются они при этом своим настроением и «финансовой мотивацией». Пока все так – снизить уровень взяточничества в Украине не получится.

Еще в первых своих утверждениях глава Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей его правления станет введение электронного правительства, электронного государства и подавление коррупции. Лидер государства на конференции iForum-2019, недавно прошедшей в Киеве, отметил, что суть проблемы не в людях, а в системе. По его мнению, пришло время сделать «государство в смартфоне».

Одна из самых амбициозных идей Зеленского – стать первым государством в мире, где электронное управление будет введено на всех уровнях. Заметим, что это вполне осуществимо. Уже очевидно, что украинскому обществу необходимы перемены, на это указали результаты выборов. Отечественные IT-фирмы продемонстрировали полную готовность поддержать власти на всех этапах возведения «электронного» государства.

В частности, отметим технологию MobileID, доступ к которой появился у всех крупных операторов мобильной связи, в том числе на основе разработки украинской компании ID Hub у компаний LifeCell и Vodafone. С помощью этой технологии удается гарантировать максимальную безопасность в осуществлении программ управления на любом уровне – от личного интернет-банкинга до участия граждан в различных голосованиях, в том числе тех, которые касаются вопросов государственной важности.

Один из главных плюсов MobileID заключается в том, что данное решение является аппаратным. Это не какая-то программа, а технология, подразумевающая применение особой SIM-карты. Активировать его можно на любом смартфоне, причем с помощью данного решения можно максимально точно идентифицировать абонента. Так можно стопроцентно точно заявить – на той стороне находится именно определенный человек. Это своеобразный мобильный аналог подписи любого человека, пользующегося услугой. Технологией может пользоваться любой гражданин в каждой точке страны, даже там, где интернета нет. Просто и понятно про MobileID.

Как заявляют эксперты, нет никакой возможности взломать MobileID, причем решение это очень простое, справиться с ним сможет даже человек, который ничего не знает о технологиях. Чтобы полностью перейти на использование этой технологии не нужно многого – достаточно только воли правительства и президента. Как отмечает Алексей Выскуб, первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины, именно эта технология вошла в число семидесяти новых e-услуг, которые находятся в приоритете и должны стать доступны населению еще до конца 2019 года.

В связи с этим мы уверенно заявляем, что надежда на победу над коррупцией есть – применение новых технологий позволит вывести государство на новый уровень, сократить число чиновников и максимально снизить число взяток.