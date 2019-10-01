Black Friday 2019 в Stylus.ua

Уже в ноябре пройдет самая масштабная распродажа года — Черная Пятница 2019 (Black Friday).

В этот день можно будет закупиться техникой, подарками к новогодним праздникам, высокотехнологичными девайсами по низким ценам. Гаджеты Apple, бытовая техника, смартфоны Xiaomi, Huawei или Meizu, «умные» часы Samsung и другая техника с грандиозными скидками. Интернет-магазин stylus.ua уже готовится к черно-пятничной распродаже, поэтому решил рассказать, чем будет радовать покупателей в этом году.

Что такое распродажа Black Friday?

Черная пятница — это день массовых распродаж во всем мире. Пришла акция в Украину из Америки, где после Дня благодарения стартуют рождественские распродажи и люди начинают «охотиться» за скидками. В период распродажи американцы часто ночуют под магазинами и берут выходной, чтобы приобрести желанный товар по максимально низкой цене.

Опыт американских распродаж переняли и украинские магазины. Первая черно-пятничная акция состоялась в 2013 году в одном торговом центре Киева. Это была ночная распродажа с большим количеством покупателей. После этого участие решили принимать и другие магазины Украины.

Раньше акция Black Friday проходила только в оффлайн-магазинах, но последнее время отхватить хорошенькую скидку можно и онлайн. Последние 5 лет интернет-магазин «Стилус» тоже принимает участие в Черной пятнице, если планируете обновить технику, купить смартфон или новенький iPhone 11 Pro Max, дождитесь скидок.

Черная пятница в интернет-магазине «Стилус»

Пятничная акция начнется 29 ноября в 00.01 — именно в этот момент обновятся цены на сайте. Приобрести товар можно будет на протяжении всего дня или до окончания товарных запасов. Лучше всего «караулить» скидку в четверг около полуночи, пока остальные покупатели спят — бывает и такое, что акционные товары раскупают за ночь. Рекомендуем сразу заказывать товар онлайн, не дожидаясь начала работы call-центра. С утра менеджер перезвонит и уточнит детали заказа.

Отметим, что приобрести iPhone 11 Pro, Apple Watch 5, iPad или другой гаджет в день грандиозных скидок в интернет-магазине намного проще, чем в стационарном. Никаких очередей и толп — вы можете оформить покупку, находясь дома. Несколько кликов, и новенький iPhone 11 с хорошей ценой уже ваш.

На какие товары будут скидки в stylus.ua?

Популярный интернет-магазин техники и электроники порадует покупателей низкими ценами на:

гаджеты Apple,

кухонную технику,

смартфоны,

смарт-телевизоры,

планшеты,

беспроводные и проводные наушники,

стиральные машинки,

интимные товары,

power bank,

портативные колонки и другую технику.

На предыдущих распродажах товары со скидками раскупали моментально, поэтому нужно быть начеку, чтобы на следующий день не покупать товар за полную стоимость.