Киев, Ивано-Франковск и Львов имеют самый высокий уровень развития электронной демократии – исследование

Киев, Ивано-Франковск и Львов оказались в тройке лидеров рейтинга по уровню развития электронной демократии в городе среди областных центров Украины.

Соответствующие результаты исследования индекса городской э-демократии представила эксперт Центра Развития Инноваций Анна Емельянова в рамках экспертного форума, посвященного вопросам развития электронной демократии в стране.

В частности, в данном исследовании приняли участие 22 областных центра, а также Мариуполь и Северодонецк и шесть дополнительных городов: Буча, Ирпень, Каменское, Краматорск, Славянск и Павлоград.

«Занять лидирующие позиции Киеву существенно помогло наличие э-консультаций, качественное положение по общественному бюджету и активное привлечение местных жителей. Ивано-Франковску помог высокий уровень результативности инструментов э-демократии, количество привлеченных активных пользователей. В целом, всем городам есть куда расти, этот индекс показывает городам направление развития», - прокомментировала результаты исследования Емельянова.

Согласно представленным результатам исследования, средний уровень развития э-демократии имеют Мариуполь, Винница, Луцк, Тернополь, Хмельницкий, Днепр и Харьков, тогда как аутсайдерами в рейтинге оказались Херсон, Николаев, Полтава, Черкассы, Северодонецк, Чернигов и Ровно.

Согласно исследованию, около 58% городов имеют высокие показатели по наличию финансирования, а также утвержденные стратегии и программы по цифровизации, информатизации, э-демократии; 25% городов имеют высокие или средние показатели качества нормативно-правового регулирования (в части э-участия) электронных обращений, петиций, консультаций и общественного бюджета.

При этом, Киев и Ивано-Франковск привлекли наибольшее количество пользователей электронной демократии среди других городов; Полтава, Днепр, Ровно и Ужгород заняли лидирующие позиции по уровню инклюзивности IT-решений э-демократии, а Ивано-Франковск, Суммы, Каменское, Хмельницкий и Днепр получили самые высокие баллы на основании реализованных е-петиций, консультаций, обращений, а также реализованных проектов общественного бюджета.

Всего Центром развития инноваций было проанализировано более 20 индикаторов, объединенных в 9 тематических блоков: стратегические программные документы, нормативно-правовые акты базовых инструментов э-демократии, IT-решения э-демократии, уровень активности пользователей, инклюзивность IT-решений э-демократии, результативность пользования инструментами э-демократии, а также результаты проведенного опроса среди свыше 3 тысяч жителей городов с целью оценки инструментов э-демократии, которые применяют местные власти в городах. Результаты Индекса прозрачности городов Украины Transparency International были использованы в качестве одного из индикаторов.

Как сообщал УНИАН, в рамках форума по э-демократии народные депутаты Украины заявили об активной поддержке идеи развития народовластия с помощью инструментов электронной демократии как на национальном уровне, так и на местном уровне, которые, в частности, предполагают разработку законопроекта о референдуме и внедрение механизма электронного голосования.