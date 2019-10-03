Октябрь новых мультфильмов на ПЛЮСПЛЮС

В октябре ПЛЮСПЛЮС продолжит пополнять собственную телепрограмму канала детскими мультхитамы. В этом месяце стартует показ абсолютной премьеры ‒ мультипликацийного сериала «44 кота». Также зрители смогут насладиться новыми сериями «Свинки Пеппы», «Бакуган» и сезоном «Неллы - принцессы рыцарь».

С 5 октября начинается новый итальянский анимационный сериал «44 кота», рассказывающий о четырех котах, которые создают музыкальную группу «Buffycats». Кроме музыкального слуха, каждый из главных героев имеет еще и чрезвычайные способности: лапы-компасы, мех-полиграф, гипно-глаза и тело, которое чувствует опасность. Сериал наполнен удивительными приключениями, во время которых коты не только попадают в неприятности, но и помогают различным персонажам установить справедливость. Главной темой всего мультсериала является дружба и желание бескорыстно помогать другим.

«Свинка Пеппа» дальше будет радовать зрителей новым весельем и открытиями. С 7 октября Пеппа с семьей и друзьями продолжит изучать мир вокруг и весело проводить время.

С 8 октября в эфире ПЛЮСПЛЮС будут выходить и новые серии «Бакуган» - приключенческого аниме-сериала, где участники игры соревнуются друг с другом в межпланетных битвах за завоевание первенства.

Кроме того, 13 октября начнется новый сезон «Неллы - принцессы рыцарь», где главная героиня вместе с друзьями продолжит наводить порядок в бывшем королевстве ее родителей и усваивать ценные уроки.