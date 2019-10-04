Немцы дополняют систему «умного дома»: аккумуляторные технологии теперь в центре внимания Karcher

Немецкий лидер выходит на «беспроводной» рынок, анонсируя серийное производство.

Во всем мире капиталовложения в выпуск двигателей внутреннего сгорания для автомобилей сокращаются. По данным Ernst & Young ведущие производители уже удвоили объем инвестиций в идеи с электрокарами до 10 млрд евро (без затрат на научные исследования и конструкторские разработки). Инженеры Karcher заинтересовались трендом и недавно объявили о массовом производстве линейки «беспроводных» продуктов для дома и сада. Как сообщает пресс-офис в Украине, немецкий лидер мирового рынка технологий очистки запускает 43 новых «беспроводных» устройства за один раз и объявляет еще 20 на следующий год.

Каждый год немцы внедряют на рынок около сотни приборов, 80% инженерных идей относятся к сегменту инноваций. Рост продаж и доли рынка происходит за счет системного выпуска новых изобретений.

По задумке производителя, опасность споткнуться о кабель теперь исключается, разработка Karcher Battery Universe — это сразу две аккумуляторные платформы на 18 и 36 В, предназначенные для большого и постоянно растущего количества инструментов. На пресс-конференции в штаб-квартире Winnenden производитель в сентябре презентовал линейку техники и вместе с этим рассказал детали про литий-ионные аккумуляторы и их уровень защиты.

Компактные аккумуляторы (18 вольт) и мощные аккумуляторы (36 вольт) будут доступны для использования в 43 разных товарах новой линейки, в продаже триммеры и газонокосилки появятся впервые. Главной особенностью является то, что все аккумуляторы полностью будут совместимы с любыми инструментами Karcher, имеющими аналогичный класс напряжения.

Чтобы сделать использование инструмента более комфортным, у батарей появились ЖК-дисплеи с технологией «Real Time», которая позволяет выводить на экран не только данные об оставшемся заряде аккумулятора, но и точно в минутах показывает оставшееся время работы на этом заряде и длительность полной зарядки при данных показателях. Также аккумуляторы имеют защиту от пыли. Корпус аккумуляторов изготавливается из прочного пластика. Одну и ту же батарейку на 18 вольт или на 36 вольт можно будет использовать как в пылесосе так и в газонокосилке.

Развернуть провод, найти розетку, замотать провод — все эти действия от обладателей новой продукции больше не потребуются, а убираться в труднодоступных местах станет намного легче по задумке инженеров. Линейка аккумуляторных аппаратов ожидается в продаже в Украине весной 2020 года.

По данным на 2016 год у немецкой компании 552 патента, оборот 2,224 млрд евро. Цикл обновления товарной линейки составляет около 5 лет. Регламент по сервису для товаров, снятых с производства, составляет около 13 лет.