Группа Ferrero объявила новые цели по упаковке в рамках своего 10-го Отчета о корпоративной социальной ответственности

Группа Ferrero выпускает 10-й Отчет о корпоративной социальной ответственности.

Цель Ferrero - к 2025 году перейти на 100% упаковку, пригодную для повторного использования, вторичной переработки, или же компостирования.

Ferrero принимает на себя глобальное обязательство в рамках инициативы «Новая ластиковая экономика» Ellen MacArthur Foundation.

Люксембург, четверг, 10 октября 2019 г., - Группа Ferrero выпускает 10-й Отчет о корпоративной социальной ответственности и объявляет о своем новом обязательстве — к 2025 году перейти на 100 % упаковку, пригодную для повторного использования, вторичной переработки, или же компостирования. В рамках своей стратегии социальной ответственности «Разделяя ценности, создаем ценность», подтвержденной в 10-м Отчете КСО, Ferrero вновь демонстрирует свою готовность заботиться о планете и жизни людей.

Новые обязательства в отношении упаковочных материалов соотносится со стратегией компании Ferrero, направленной на минимизацию воздействия на окружающую среду по всей цепочке создания стоимости - от производства сырья до поставок готовой продукции.

Ferrero с гордостью объявляет о принятии глобального обязательства в рамках инициативы «Новая пластиковая экономика» Ellen MacArthur Foundation (фонд Эллен Макартур), поддерживая таким образом философию фонда о безотходной экономике пластика, где пластик никогда не становится отходом. Ferrero осознает необходимость принятия мер по всей цепочке поставок и, принимая на себя глобальное обязательство в рамках инициативы «Новая пластиковая экономика», стремится играть активную роль в устранении проблемной или ненужной пластиковой упаковки благодаря редизайну, инновациям и новым моделям поставок.

«Компания Ferreroнеизменно с большой ответственностью относится к поставкам высококачественной продукции, которая должна оказывать только положительное воздействие на наше общество – как сегодня, так и в будущем. Это убеждение побуждает нас постоянно работать над дальнейшим совершенствованием ответственной цепочки создания стоимости, в основе которой лежат использование экоустойчивого сырья, устойчивое производство, а теперь – еще и наше обязательство перейти на более экоустойчивую упаковку. Мы рады сообщить, что к 2025 году компания перейдет на 100% упаковку, пригодную для повторного использования, вторичной переработки, или же компостирования. Принятие глобального обязательства в рамках инициативы «Новая пластиковая экономика» Ellen MacArthur Foundation позволит нам достичь безотходной экономики более ускоренными темпами», — отметил Джованни Ферреро, председатель правления Группы Ferrero.

Лапо Чивилетти, генеральный директор Группы Ferrero, добавил: «Мы стремимся к постоянному росту, и ключевым фактором здесь является применение принципов устойчивого развития во всех наших бизнес-процессах. Новое обязательство в отношении упаковочных материалов — это важный шаг на пути к достижению поставленных целей».

«Глобальное обязательство в рамках инициативы «Новая пластиковая экономика» объединяет компании, правительства и прочие заинтересованные стороны в едином четком видении безотходной экономики пластика. Мы рады, что компания Ferrero присоединилась к нам, поставив конкретные цели до 2025 года. Мы стремимся к миру, в котором пластик никогда не будет становиться отходом и не будет загрязнять планету. Это непростой путь, но совместными усилиями мы сможем отказаться от ненужного пластика и внедрить инновации, которые позволят безопасно и легко его перерабатывать, - таким образом, чтобы он мог по-прежнему применяться в экономике, но не попадать в окружающую среду», – сказал Сандер Дефройт, глава инициативы «Новая пластиковая экономика» под эгидой Ellen MacArthur Foundation.

Для выполнения этого нового важного обязательства компания Ferrero привлечет все свои структуры, а также поставщиков и партнеров. Инвестиции в НИОКР и открытые инновации, а также совместная работа с партнерами позволят Ferrero реализовать стратегию по отказу от ненужной пластиковой упаковки без снижения качества и свежести продуктов.

Для выполнения своего глобального обязательства до 2025 года, в рамках дорожной карты, Ferrero должна реализовать следующие инициативы:

НИОКР и открытые инновации

Для переосмысления и редизайна продукции в соответствии с ожиданиями современного потребительского рынка сегодня необходимо сосредоточить все усилия на инновациях. Мы и далее будем инвестировать средства в отделы НИОКР и открытых инноваций с целью:

отказа от ненужной пластиковой упаковки;

максимального использования переработанных материалов в тех случаях, когда это безопасно для нашего потребителя;

исследования проектов по испытанию новых биоразлагаемых упаковочных материалов для целевых сфер применения, с фокусом на биоразлагаемую упаковку из морских водорослей.

В рамках активного продвижения инициатив по переработке отходов на предприятиях Ferrero сотрудничает с различными организациями, в числе которых перерабатывающие заводы, национальные системы управления отходами, непищевые компании. Эта деятельность направлена на:

исследование сфер применения упаковочных конструкций, не подлежащих переработке;

определение проектов по использованию отходов фабричной упаковки с целью обеспечения циркулярности при наименьшем воздействии на окружающую среду.

Глобальные и локальные мероприятия

Ferrero продолжит работу с поставщиками и партнерами как на глобальном, так и на локальном уровнях совместно с профессиональными ассоциациями - для рационализации определений и методологий тестирования существующих инфраструктур.

Ferrero активизирует свои усилия, направленные на устранение слабых мест в системах сбора использованных материалов:

путем предоставления потребителям информации о правильной утилизации, наряду с рекомендациями по удалению и переработке упаковочных материалов;

путем оценки и вступления в профильные ассоциации, содействующие поиску нужных решений.

Ferrero Group продолжит информировать потребителей о реализации к 2025 году задач по переходу на 100% упаковку, пригодную для повторного использования, вторичной переработки, или компостирования.