ЛИГА:ЗАКОН запускает собственный юридический рейтинг

Всеукраинский рейтинг рынка юридический услуг LIGA ZAKON AWARDS 2019 — это учет всех пожеланий и рекомендаций от профессионалов юридической отрасли и лучшего мирового опыта.

За последние 15 лет украинский юридический рынок получил несколько масштабных конкурсов, компании стали активно подаваться в номинации на международные премии и даже выигрывать их. И только одного не хватало — признания клиентами.

В оргкомитете утверждают, что цель — создать объективный рейтинг, которому бы доверяли и компании, и клиенты. Методологию презентовали представителям бизнес-сообщества и медиа.

«Этого украинский юридический рынок ждал давно. Одно из основных преимуществ нашего Рейтинга — это система определения победителей. Мы презентовали прозрачный алгоритм, который понятен всем. К тому же учтены пожелания в объективности. Как компания, которая обслуживает юридический рынок, мы, как никто другой, понимаем потребность в объективной и полной информации. Уверена, что появление Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS будет положительно способствовать отраслевой конкуренции» — комментирует Марина Бондаренко, соучредитель и СЕО компании ЛИГА:ЗАКОН.

Участники рейтинга — это сотрудники украинских и международных компаний — игроков рынка юридических услуг в Украине, которые официально ведут свою предпринимательскую и адвокатскую деятельность на территории Украины, юридических подразделений и государственных органов Украины, а также независимые адвокаты, которые ведут адвокатскую деятельность в Украине.

Список номинантов формируется двумя способами:

Самовыдвижение путем подачи заявки через сайт Организатора awards.ligazakon.net. Подача организатором рейтинга.

Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS следующие:

Компании и персоналии:

Судебные споры (суды общей юрисдикции)

Хозяйственный процесс

Комплексное юридическое обслуживание

Уголовное право

Налоговое право

Корпоративное право

Банковское и финансовое право

Недвижимость и строительство

Земельное и аграрное право

Фармацевтика и медицинское право

Решения для бизнеса:

Лучшее решение для автоматизации договорной работы

Лучший медиа ресурс для юристов

Лучшая CRM система для работы с клиентами юридической фирмы

Лучшая компания по проведению обучающих мероприятий для юристов

LegalTech стартап года

А также Выбор года — специальная номинация, победитель в которой определится путем мониторинга и анализа медиа-активности за последние 12 месяцев.