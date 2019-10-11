ЛИГА:ЗАКОН запускает собственный юридический рейтинг
Всеукраинский рейтинг рынка юридический услуг LIGA ZAKON AWARDS 2019 — это учет всех пожеланий и рекомендаций от профессионалов юридической отрасли и лучшего мирового опыта.
За последние 15 лет украинский юридический рынок получил несколько масштабных конкурсов, компании стали активно подаваться в номинации на международные премии и даже выигрывать их. И только одного не хватало — признания клиентами.
В оргкомитете утверждают, что цель — создать объективный рейтинг, которому бы доверяли и компании, и клиенты. Методологию презентовали представителям бизнес-сообщества и медиа.
«Этого украинский юридический рынок ждал давно. Одно из основных преимуществ нашего Рейтинга — это система определения победителей. Мы презентовали прозрачный алгоритм, который понятен всем. К тому же учтены пожелания в объективности. Как компания, которая обслуживает юридический рынок, мы, как никто другой, понимаем потребность в объективной и полной информации. Уверена, что появление Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS будет положительно способствовать отраслевой конкуренции» — комментирует Марина Бондаренко, соучредитель и СЕО компании ЛИГА:ЗАКОН.
Участники рейтинга — это сотрудники украинских и международных компаний — игроков рынка юридических услуг в Украине, которые официально ведут свою предпринимательскую и адвокатскую деятельность на территории Украины, юридических подразделений и государственных органов Украины, а также независимые адвокаты, которые ведут адвокатскую деятельность в Украине.
Список номинантов формируется двумя способами:
- Самовыдвижение путем подачи заявки через сайт Организатора awards.ligazakon.net.
- Подача организатором рейтинга.
Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS следующие:
Компании и персоналии:
- Судебные споры (суды общей юрисдикции)
- Хозяйственный процесс
- Комплексное юридическое обслуживание
- Уголовное право
- Налоговое право
- Корпоративное право
- Банковское и финансовое право
- Недвижимость и строительство
- Земельное и аграрное право
- Фармацевтика и медицинское право
Решения для бизнеса:
- Лучшее решение для автоматизации договорной работы
- Лучший медиа ресурс для юристов
- Лучшая CRM система для работы с клиентами юридической фирмы
- Лучшая компания по проведению обучающих мероприятий для юристов
- LegalTech стартап года
А также Выбор года — специальная номинация, победитель в которой определится путем мониторинга и анализа медиа-активности за последние 12 месяцев.