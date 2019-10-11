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ЛИГА:ЗАКОН запускает собственный юридический рейтинг

12:14, 11 октября 2019
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Всеукраинский рейтинг рынка юридический услуг LIGA ZAKON AWARDS 2019  — это учет всех пожеланий и рекомендаций от профессионалов юридической отрасли и лучшего мирового опыта.

За последние 15 лет украинский юридический рынок получил несколько масштабных конкурсов, компании стали активно подаваться в номинации на международные премии и даже выигрывать их. И только одного не хватало — признания клиентами.

В оргкомитете утверждают, что цель — создать объективный рейтинг, которому бы доверяли и компании, и клиенты. Методологию презентовали представителям бизнес-сообщества и медиа.

«Этого украинский юридический рынок ждал давно. Одно из основных преимуществ нашего Рейтинга — это система определения победителей. Мы презентовали прозрачный алгоритм, который понятен всем. К тому же учтены пожелания в объективности. Как компания, которая обслуживает юридический рынок, мы, как никто другой, понимаем потребность в объективной и полной информации. Уверена, что появление Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS будет положительно способствовать отраслевой конкуренции» — комментирует Марина Бондаренко, соучредитель и СЕО компании ЛИГА:ЗАКОН.

 Участники рейтинга — это сотрудники украинских и международных компаний — игроков рынка юридических услуг в Украине, которые официально ведут свою предпринимательскую и адвокатскую деятельность на территории Украины, юридических подразделений и государственных органов Украины, а также независимые адвокаты, которые ведут адвокатскую деятельность в Украине.

Список номинантов формируется двумя способами:

  1. Самовыдвижение путем подачи заявки через сайт Организатора awards.ligazakon.net.
  2. Подача организатором рейтинга.

Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS следующие:

Компании и персоналии:

  • Судебные споры (суды общей юрисдикции)
  • Хозяйственный процесс
  • Комплексное юридическое обслуживание
  • Уголовное право
  • Налоговое право
  • Корпоративное право
  • Банковское и финансовое право
  • Недвижимость и строительство
  • Земельное и аграрное право
  • Фармацевтика и медицинское право

Решения для бизнеса:

  • Лучшее решение для автоматизации договорной работы
  • Лучший медиа ресурс для юристов
  • Лучшая CRM система для работы с клиентами юридической фирмы
  • Лучшая компания по проведению обучающих мероприятий для юристов
  • LegalTech стартап года

А также Выбор года — специальная номинация, победитель в которой определится путем мониторинга и анализа медиа-активности за последние 12 месяцев.

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