Чем хорош облицовочный кирпич?

Сегодня облицовочный кирпич пользуется высоким спросом среди профессиональных и начинающих строителей. Этот строительный материал незаменим для возведения дымоходов, заборов, фундаментов, внутренних и внешних стен. Он не требуется сложного ухода за фасадом здания.

Преимущества облицовочного кирпича

Отдать предпочтение облицовочному кирпичу стоит сразу по нескольким причинам:

Повышенная прочность. Привлекательный внешний вид. Длительный срок эксплуатации. Низкий уровень поглощения воды. Большой выбор фактуры, формы и цветовой гаммы.

Данный строительный материал обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Лицевой кирпич с успехом справляется не только с декоративными задачами, но и защитными. Такой кирпич изготовлен по лучшим современным технологиям, соответствует всем нормам и требованиям безопасности.

Облицовочный кирпич не подвержен нагрузкам и деформациям, а также не подвергаться разрушению. Этот материал замечателен в эстетическом плане, к тому же весьма удобный. Его внешние грани гладкие и имеют эстетичный внешний вид, именно благодаря этой особенности, он активно используется строителями для отделки фасадов. В продаже можно встретить облицовочный кирпич не только с ровной и гладкой, но и шероховатой рельефной поверхностью, а его углы могут быть скошенными или закругленными.

Где выгоднее покупать облицовочный кирпич?

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