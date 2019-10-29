Кадровые изменения в Высшей Школе Media & Production 1+1 media

С 28 октября 2019 года руководителем Высшей Школы Media & Production стал Юрий Билокур, который продолжит заниматься координацией и организацией работы образовательного проекта 1+1 media.

В частности, начнет с разработки планов школы на 2020 год: продолжит масштабировать B2B-направление в предоставлении консалтинговых услуг, будет развивать курсы и образовательные мероприятия, поддерживать запуск новых направлений Детской медиашколы и продолжит курс к открытому доступу к онлайн-образования. Лора Гасай, которая возглавляла Высшую школу с марта 2019 года, прекращает работу в компании.

«Мы благодарны Лоре Гасай за упорную работу над проектом и поддерживаем ее решение развиваться в другом направлении. То, что после небольшой паузы Юрий Билокур присоединился к команде Высшей школы - отличная новость, ведь он уже по собственному опыту знает, как достигать поставленных целей и задач в рамках такого проекта, как Высшая школа. Уверена, что у него прекрасно удастся продолжать изменять проект группы к лучшему, как с точки зрения бизнес-эффективности, так и образовательных достижений», - отметила Ольга Мусийко, HR-директор 1+1 media.

«Я приятно взволнован своим возвращением в Высшую Школу. Имею кучу идей, которые хочется поскорее воплотить в жизнь. Приятно, что с этим мне помогать команда, с которой нам уже не раз нам удавалось бить собственные рекорды.

2020-й станет для Высшей школы годом перемен, но об этом чуть позже. Сейчас я полностью погружен в процесс создания стратегии и планов обучения на ближайшее будущее», - прокомментировал Юрий Билокур.

Юрий Билокур занимал должность руководителя Высшей Школы с декабря 2017 и до марта 2019, после чего работал в должности креативного продюсера линейного производства «Сніданку з 1+1», где отвечал за создание рубрик и спецпроектов. За полгода работы вне 1+1 media Юрий оказывал индивидуальные стратегические консультации внешним компаниям. До работы с Высшей школой занимал должность руководителя отдела маркетинга в Business Radio Group, где занимался разработкой и внедрением стратегии позиционирования отдельных брендов.

Напомним, Высшая Школа Media & Production – это образовательный проект группы «1+1 media», главной целью которого является обеспечение в Украине качественного медиаобразования мирового уровня. За пять лет деятельности выпускниками Высшей Школы стали более 1040 студентов, среди которых более 400 специалистов присоединились к команде 1+1 media или работают в других медиакомпаниях.