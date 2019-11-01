Качественное и полезное, всегда свежее мясо на любой вкус в интернет-магазине «Мясной рай»
Мясо – продукт, который должен присутствовать в ежедневном рационе детей и взрослых. В нем содержатся белки, незаменимые аминокислоты и микроэлементы. Особенно важно получать мясо растущему детскому организму, беременным женщинам. Но не всегда есть возможность приобрести необходимый вид свежего мясо и субпродуктов. Выбор на рынках и магазинах ограниченный свининой и курятиной, да и качество иногда вызывает сомнения. Быстрая продажа мяса в Киеве — услуга интернет-магазина «Мясной Рай», предоставляемая компанией с оперативной доставкой и по доступным ценам.
Почему стоит остановить решение на нашей компании
Главное преимущество онлайн-магазина «Мясной Рай» – широкий выбор качественной продукции для детского рациона, для гурманов и тех, кто придерживается диеты, для любителей-кулинаров, кафе и ресторанов изысканной кухни. У нас можно приобрести свежее мясо, полуфабрикаты и готовые изделия без антибиотиков и гормонов:
1. Телятина – нежирный продукт, который рекомендуется включать в рацион малышей и тех, кто следит за фигурой и здоровьем:
· антрекот, вырезку, мякоть, стейк, крестец и ошеек;
· равиолли, окорок, люля-кебаб, котлеты.
2. Баранина и ягнятина – для оригинальных, вкуснейших блюд для взрослых и детей:
· мякоть, задняя часть, ошеек, печень и почки, седло, ребрышки;
· котлеты, долма, колбаски, пельмени.
3. Гипоаллергенная, питательная курица – для лечебного, диетического, детского и ежедневного рациона:
· тушка, голень, крылышки, бедрышки, филе;
· блинчики, пельмени, котлеты, цыпленок «Табака».
4. Кролик – для низкокалорийной диеты, детского прикорма и для приготовления здоровой и лакомой пищи на каждый день:
· тушка, ножки;
· печень.
5. Утиное мясо: тушка, ножки, филе.
6. Гусиная печень фуагра – насыщенный белком, витаминами и микроэлементами аппетитный деликатес.
7. Диетическая, полезная и вкусная индейка:
· бедро, филе, печень, сердце;
· пельмени, котлеты.
8. Колбасы: натуральные, вареные, копченые и полукопченые, балык, ветчина.
Если вам и вашим домочадцам нужно особенное оздоровительное питание, вы хотите приготовить праздничный ужин, изысканный обед, заботитесь о здоровом ежедневном рационе – обращайтесь в «Мясной Рай».
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Чтобы купить продукцию интернет-магазина, воспользуйтесь удобной для вас формой обратной связи или приходите в любой из 6 магазинов. Выбрать курицу, кролика, мясо индейки и другие виды свежих и готовых продуктов можно вот тут в разделе сайта «Мясной Рай». Наши главные преимущества:
· достойный ассортимент мяса для различных видов питания, для приготовления повседневных и праздничных блюд;
· возможность купить готовые изделия и полуфабрикаты отличного качества, в том числе диетические;
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