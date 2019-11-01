Качественное и полезное, всегда свежее мясо на любой вкус в интернет-магазине «Мясной рай»

Мясо – продукт, который должен присутствовать в ежедневном рационе детей и взрослых. В нем содержатся белки, незаменимые аминокислоты и микроэлементы. Особенно важно получать мясо растущему детскому организму, беременным женщинам. Но не всегда есть возможность приобрести необходимый вид свежего мясо и субпродуктов. Выбор на рынках и магазинах ограниченный свининой и курятиной, да и качество иногда вызывает сомнения. Быстрая продажа мяса в Киеве — услуга интернет-магазина «Мясной Рай», предоставляемая компанией с оперативной доставкой и по доступным ценам.

Почему стоит остановить решение на нашей компании

Главное преимущество онлайн-магазина «Мясной Рай» – широкий выбор качественной продукции для детского рациона, для гурманов и тех, кто придерживается диеты, для любителей-кулинаров, кафе и ресторанов изысканной кухни. У нас можно приобрести свежее мясо, полуфабрикаты и готовые изделия без антибиотиков и гормонов:

1. Телятина – нежирный продукт, который рекомендуется включать в рацион малышей и тех, кто следит за фигурой и здоровьем:

· антрекот, вырезку, мякоть, стейк, крестец и ошеек;

· равиолли, окорок, люля-кебаб, котлеты.

2. Баранина и ягнятина – для оригинальных, вкуснейших блюд для взрослых и детей:

· мякоть, задняя часть, ошеек, печень и почки, седло, ребрышки;

· котлеты, долма, колбаски, пельмени.

3. Гипоаллергенная, питательная курица – для лечебного, диетического, детского и ежедневного рациона:

· тушка, голень, крылышки, бедрышки, филе;

· блинчики, пельмени, котлеты, цыпленок «Табака».

4. Кролик – для низкокалорийной диеты, детского прикорма и для приготовления здоровой и лакомой пищи на каждый день:

· тушка, ножки;

· печень.

5. Утиное мясо: тушка, ножки, филе.

6. Гусиная печень фуагра – насыщенный белком, витаминами и микроэлементами аппетитный деликатес.

7. Диетическая, полезная и вкусная индейка:

· бедро, филе, печень, сердце;

· пельмени, котлеты.

8. Колбасы: натуральные, вареные, копченые и полукопченые, балык, ветчина.

Если вам и вашим домочадцам нужно особенное оздоровительное питание, вы хотите приготовить праздничный ужин, изысканный обед, заботитесь о здоровом ежедневном рационе – обращайтесь в «Мясной Рай».

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