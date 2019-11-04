Второй год подряд NAI Ukraine признана лучшим консалтинговым агентством в Украине по версии European Property Awards



Консалтинговая компания NAI Ukraine получила международную премию European Property Awards – самую известную отраслевую награду в Европе. NAI Ukraine второй раз победила в категории Commercial Property Agency / Consultancy for Ukraine.

В составе международного жюри – действительные и бывшие члены британского правительства и парламента, издатели и журналисты, владельцы и топ-менеджеры компаний, архитекторы и дизайнеры, независимые консультанты и другие эксперты в сфере девелопмента, недвижимости и архитектуры. Возглавляет судейскую коллегию Лорд Кейтнесс (Lord Caithness).

Экспертные судьи были поражены размахом проектов и высоким уровнем консалтинговых услуг, которые предоставила компания за 9 месяцев 2019 года.

Отмечена универсальность NAI Ukraine, которая сопровождает клиентов и в коммерческой, и в жилой недвижимости, и предлагает нестандартно широкий для консультанта спектруслуг, в частности, архитектурные. Это действительно оптимальный пакет для сопровождения девелоперского проекта, и, по мнению жюри, он должен стать стандартным для других участников рынка. Благодаря такому комплексному подходу компания сотрудничает со всеми ведущими девелоперами страны и почти всеми международными девелоперами, которые работают в Украине.

Также были отмечены достижения в лизинговых услугах – особенно, вывод новых брендов на украинский рынок.

Еще две награды European Property Awards получили торговые объекты, концепции которых разрабатывала команда NAI Ukraine. ТРЦ Ocean Mall признан лучшим в категории Retail Development for Ukraine, а April City – Mixed-use Development for Ukraine.

Международная премия European Property Awards – самая престижная отраслевая награда в регионе. Премия International Property Awards существует с 1993 года и вручается в 45 категориях. Награда охватывает все направления в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Региональные премии вручаются в Арабском регионе, Европе, Африке, Канаде, Центральной и Южной Америке, Карибском бассейне, США, Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, недавно NAI Ukraine была признана лучшей консалтинговой компанией в Восточной Европе и на постсоветском пространстве по версии премии Global Banking & Finance Awards, основанной авторитетным британским деловым изданием Global Banking & Finance Review.

Компания NAI Ukraine предоставляет консультационные услуги во всех видах недвижимости, лизинговые услуги в торговой и офисной недвижимости, услуги оценки, поиска инвестиций, управление коммерческой недвижимостью.

NAI Ukraine – украинский представитель сети консалтинговых компаний NAI Global, входящей в ТОР-4 мировых брендов на рынке недвижимости. NAI Global – один из крупнейших мировых брокеров, представленный в 375+ офисах с 6000+ работников.