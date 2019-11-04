Новинки мультфильмов на канале ПЛЮСПЛЮС в ноябре

В ноябре в эфире ПЛЮСПЛЮС стартуют сразу две абсолютные премьеры – геройский мультсериал «Металионы» и сериал «Рев и Рамбл» канадского производства студии «WildBrain Studios». Кроме того, зрителей ждет новый сезон «Расти-механик», продолжение «Элвин и Бурундуки» и «Ниндзяго».

С 1 ноября канал показывает новые серии американско-французского мультсериала «Элвин и Бурундуки». На этот раз Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин будут принимать нестандартные решения, но их любовь к приключениям останется неизменной.

Новый мультсериал «Металионы» начнется 4 ноября в 13:30. Парень-гений по имени Илон является членом клуба «Эко», где вместе с друзьями Кирой, Дональдом и Элвином они мастерят новые изобретения и развлекаются. Главный герой настолько умен, что самостоятельно сделал себе домашнего любимца ‒ электронную собаку. Однажды он случайно попадает в лабораторию своего дедушки и находит там странные часы. Именно эта вещь навсегда изменит его жизнь.

4 ноября в 14:00 состоится премьера нового мультфильма «Рев и Рамбл». В центре сюжета ‒ 8-летний мальчик и грузовик с характером щенка. Они живут в городе, где у каждого есть уникальный четырехколесный домашний питомец со своим характером. Ежедневно героев ждут новые приключения.

Кроме того, 4 ноября в 14:45 стартует второй сезон мультсериала «Расти-механик». Это продолжение истории о приключениях маленького изобретателя Расти и его команды роботов. С помощью фантастических изобретений юный гений выручает из беды своих друзей, делая открытия во время этого. Просматривая как Расти конструирует роботов различного размера, формы и назначения, дети развивают в себе склонность к нестандартным решениям и изобретательству.

Также на канале стартуют новые серии канадско-датского детского анимационного сериала «Ниндзяго», где героев ждут невиданные сражения и сложные испытания.