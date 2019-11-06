Советы для шопоголиков в Black Friday

Черная пятница дарит прекрасную возможность сделать выгодные покупки, а также заранее приобрести новогодние и рождественские подарки. Рекламные акции Черной пятницы в Украине запускаются заранее, поэтому можно грамотно подойти к планированию шопинга.

По статистическим данным, о Black Friday sale знают около 85% украинцев, а третья часть из них становятся активными участниками распродажи. Но самая распространенная ошибка, которую допускают покупатели в этот день, — поспешный выбор из опасения упустить выгодное предложение. Как результат, корзина наполняется не особо необходимыми товарами. Вооружившись советами бывалых шопоголиков, вы убережете себя от опрометчивых действий.

Черная пятница: скидки, которые работают на экономию

Прижившаяся у нас американская традиция устраивать дни распродаж после дня Благодарения (в конце ноября) набирает новые обороты. Большим спросом пользуются:

крупная бытовая техника;

товары для дома;

мелкая бытовая техника;

ноутбуки.

Помимо скидок в этот день на покупателей ждут конкуренция и большие очереди. Именно поэтому стоит грамотно подойти к шопингу.

Определитесь заблаговременно со списком «хотелок». Black Friday — это возможность купить действительно необходимые товары с очень большой скидкой.

Проверив детали распродажи Черной пятницы 2019, вы убережете себя от неприятных сюрпризов. Остановите внимание на дополнительных условиях, способах доставки для покупок онлайн.

Приходите пораньше — это касается не только стационарных магазинов, но и интернет-площадок. Лучше оформлять товар как можно быстрее, т.к. из-за высокого спроса до конца дня нужных вещей может не остаться.

Подумайте о том, какую сумму можете потратить. Это важно для самоконтроля, поскольку Черная пятница в 2019 году будет манить лавиной скидок.

Начинайте шопинг с верхних этажей. Такое нехитрое правило позволит приобрести товары без большого количества конкурентов.

Не забудь дисконтные карты. Бывает, что магазины предоставляют дополнительные скидки при наличии дополнительного скидочного купона. Также нелишним будет иметь как наличные деньги, так и на карте.

Узнайте детали об условиях возврата. Уточните до покупки все нюансы с учетом того, к какой группе товаров принадлежит вещь.

Что лучше покупать в Black Friday?

Руководствуйтесь правилом краткосрочных и долгосрочных целей. К примеру, если давно хотели обновить стиральную машину на модель, которая эноргоэффективнее — логично внести эту покупку в перечень приоритетных. Далее стоит подумать о будущем. Например, приобрести товары для кемпинга. Но если вы не успели отовариться в день головокружительных распродаж, не отчаивайтесь. После выходных наступает киберпонедельник, в который, как правило, цены падают еще ниже. Желаем приятного шопинга и хорошего настроения!