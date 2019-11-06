Советы для шопоголиков в Black Friday
Черная пятница дарит прекрасную возможность сделать выгодные покупки, а также заранее приобрести новогодние и рождественские подарки. Рекламные акции Черной пятницы в Украине запускаются заранее, поэтому можно грамотно подойти к планированию шопинга.
По статистическим данным, о Black Friday sale знают около 85% украинцев, а третья часть из них становятся активными участниками распродажи. Но самая распространенная ошибка, которую допускают покупатели в этот день, — поспешный выбор из опасения упустить выгодное предложение. Как результат, корзина наполняется не особо необходимыми товарами. Вооружившись советами бывалых шопоголиков, вы убережете себя от опрометчивых действий.
Черная пятница: скидки, которые работают на экономию
Прижившаяся у нас американская традиция устраивать дни распродаж после дня Благодарения (в конце ноября) набирает новые обороты. Большим спросом пользуются:
- крупная бытовая техника;
- товары для дома;
- мелкая бытовая техника;
- ноутбуки.
Помимо скидок в этот день на покупателей ждут конкуренция и большие очереди. Именно поэтому стоит грамотно подойти к шопингу.
- Определитесь заблаговременно со списком «хотелок». Black Friday — это возможность купить действительно необходимые товары с очень большой скидкой.
- Проверив детали распродажи Черной пятницы 2019, вы убережете себя от неприятных сюрпризов. Остановите внимание на дополнительных условиях, способах доставки для покупок онлайн.
- Приходите пораньше — это касается не только стационарных магазинов, но и интернет-площадок. Лучше оформлять товар как можно быстрее, т.к. из-за высокого спроса до конца дня нужных вещей может не остаться.
- Подумайте о том, какую сумму можете потратить. Это важно для самоконтроля, поскольку Черная пятница в 2019 году будет манить лавиной скидок.
- Начинайте шопинг с верхних этажей. Такое нехитрое правило позволит приобрести товары без большого количества конкурентов.
- Не забудь дисконтные карты. Бывает, что магазины предоставляют дополнительные скидки при наличии дополнительного скидочного купона. Также нелишним будет иметь как наличные деньги, так и на карте.
- Узнайте детали об условиях возврата. Уточните до покупки все нюансы с учетом того, к какой группе товаров принадлежит вещь.
Что лучше покупать в Black Friday?
Руководствуйтесь правилом краткосрочных и долгосрочных целей. К примеру, если давно хотели обновить стиральную машину на модель, которая эноргоэффективнее — логично внести эту покупку в перечень приоритетных. Далее стоит подумать о будущем. Например, приобрести товары для кемпинга. Но если вы не успели отовариться в день головокружительных распродаж, не отчаивайтесь. После выходных наступает киберпонедельник, в который, как правило, цены падают еще ниже. Желаем приятного шопинга и хорошего настроения!