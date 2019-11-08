Гидронасос — ключевой элемент гидросистемы, выбор которого под силу только специалистам

Выбор гидронасоса — дело нелегкое и очень ответственное. Только настоящий профессионал сможет подобрать модель, которая лучше всего будет соответствовать требованиям и иметь доступную цену. Поэтому при желании сделать удачную покупку следует обращаться в специализированный магазин.

Гидравлические насосы (помпы) можно сравнить с сердцем человека, ведь именно они отвечают за движение жидкой среды по замкнутому контуру системы. Кроме этого, агрегат создает необходимое давление и поддерживает его на нужном уровне. На украинском рынке доступно множество моделей и модификаций устройства, только здесь представлено более тысячи позиций.

Гидронасосы бывают:

пластинчатыми — это объемные устройства с шиберами (пластинами) в качестве рабочих элементов, которые являются универсальными и используются в различной спецтехнике;

шестерными — это агрегаты, в основе которых лежат две шестерни, затронутые между собой по внешнему или внутреннему контуру; наиболее доступная по цене модификация;

аксиальные поршневые или плунжерные — гидромашины с аксиальным размещением вытеснителей, применяемых в системах с очень высоким давлением;

радиальные плунжерные и поршневые — тихоходные помпы с радиальным расположением рабочих элементов, работающих в системах с давлением более 40 МПа и числом оборотов 1500-2000 в минуту.

Работает агрегат следующим образом: по входной магистрали в зону всасывания подается жидкость, которая перемещается в рабочей камере. Камера меняет свой объем — то уменьшается, то увеличивается, влияя на давление в системе. Жидкость перетекает в зону выхода и покидает агрегат через сливной канал.

Главные технические характеристики устройства

При выборе конкретной модели гидравлической помпы обращают внимание не только на ее и строение, но и на ее возможности, функционал, который определяется техническими характеристиками. Главными из них являются:

наибольшее значение давления, при котором агрегат может работать в течение длительного времени;

рабочий объем — количество жидкости, которую насос вытесняет за один цикл; обычно производительность гидромашины ниже величины рабочего объема за счет утечек;

предельная частота вращения;

наличие реверсной функции;

вес устройства;

размеры.

Рядом с параметрами, имеет значение состояние насоса и его производитель, что определяет стоимость гидромашины. Изделие может быть новым и бывшим в употреблении, первый вариант обходится дороже, однако имеет множество преимуществ. Производитель устройств может быть украинским или зарубежным, брендом или менее известной фирмой. Отечественная и продукция не очень известных производителей стоит дешевле.

При выборе гидронасоса обязательно учитывают сферу применения, особенности несущего транспорта, тип оборудования, с которым будет работать устройство, условия эксплуатации, свойства рабочей жидкости и тому подобное. Чтобы не прогадать стоит обратиться за помощью к специалистам, которые сэкономят ваши средства, усилия и время.