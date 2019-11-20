Право на освіту начинает новое направление - образовательные путешествия

Наталья Мосейчук с командой и украинскими учителями узнавали про образовательные процессы в Нидерландах, Турции, Великобритании

На этой неделе, команда социального проекта «Право на освіту» вместе с куратором и телеведущей Натальей Мосейчук, лидером проекта Прошколу Юлией Бровинской и украинскими учителями побывали в образовательном путешествии в Нидерландах. Таким образом проект Право на освіту начал новое направление - обучение для учителей.

Во время путешествия команда посетила вторую международную конференцию в Роттердаме, которая проходила с 15 по 17 ноября.

На конференции тридцать международных спикеров из разных стран представляли образовательные кейсы: про интеллектуальные репетиторские системы – спикер из Великобритании, как предоставлять образование детям с особыми потребностями в государственных начальных школах Филиппин, как подготовить урок в инклюзивном классе, Южно-Африканская Республика и др. Иностранные коллеги уже планируют создавать совместные проекты и сотрудничать с украинскими учителями, чтобы помочь провести познавательные уроки школьникам.

Познакомившись с украинскими педагогами, организаторы конференции – компания Acavent, которая проводит конференции по всему миру и также в Оксфорде, пригласили наших педагогов стать топ спикерами на их событиях в следующем году.

Делегация из Украины посетила нидерландский школу в городе Амстелвейн, украинские школы «Веселка» и «Джерело» м.Амстердам.

Особенности образовательного процесса в Нидерландах такие: дети начинают ходить в школу с 4 лет, в государственных школах нет организованного питания, нет школьной формы и домашних заданий, индивидуальный подход к каждому ребенку, в 12 лет ребенок сдает экзамен и получает рекомендацию от учителя, по дальнейшему выбору учебного заведения. Родительские собрания остались в прошлом. Разговор тет-а-тет и конфиденциальность – современные методы коммуникации с родителями ученика.

«Четыре дня четыре украинских педагога и команда проекта Право на освіту узнавали: как устроено обучение в одной из самых стабильных стран Европы - Нидерландах. Часть «науки» педагоги получили побывав на конференции, часть рассказали местные учителя и родители. До 12 лет дети всё делают в школе, после – спорт, искусство, досуг. Учителя не разрабатывают урок и наполнение к нему, материалами обеспечивает школа. Нас интересовало отношение к детям с особыми образовательными потребностями, в Нидерландах они учатся в специализированных школах. Толерантность – превыше всего! Верю, что учителям необходимо путешествовать и знаю, что учителям важно учиться!» - Наталья Мосейчук, куратор проекта Право на освіту.

Юлия Бровинская, Директор фонда Максима Степанова, лидер проекта ПроШколу, которая помогла в организации образовательного путешествия и сопровождала в поездке отмечает: «Впервые украинская делегация принимала участие в образовательной конференции в Роттердаме и посетила школы в городе Гаага и Амстердам. Международные образовательные конференции - лучший способ познакомиться с коллегами из других стран, обменяться опытом, обратить внимание на их успешные кейсы. Сейчас мы понимаем, что учителям необходимо развиваться и использовать инновационные подходы в обучении. Мы живем в 21 веке, в эпоху искусственного интеллекта и на это стоит обращать внимание. Международный нетворкинг меняет наших учителей, а следовательно и улучшает всю систему образования в Украине. Наши дети начинают получать знания, соответствующие современным требованиям. Хорошо, если это будет системно и масштабно. Я счастлива, что ценности проектов # Прошколу и Право на освіту схожи между собой».

В первое путешествие мы пригласили лидеров премии Global Teacher Prize Ukraine, которые делают больше чем просто учат детей, они воспитывают ценности и помогают ученикам, которые находятся в больницах и имеют особые образовательные потребности – Ирину Терновую, Дину Тимошенко-Ушакову и Надежду Веснину.

Наши учителя мало, где бывают, для Ирины Терновой это путешествие стало первым – полёт на самолете, участие в международной конференции.

«Это путешествие стало для меня своеобразным интегрированным уроком, в котором переплелись знания по психологии, социологии, культурологии, истории, экономики, финансов, генетики. Я твердо убеждена: если учителя будут чувствовать себя комфортно в современном мире - они смогут качественно вырастить новое поколение! У меня появилось вдохновение, мечты, планы на будущее. Хочу учиться!» - Ирина Терновая, коррекционный педагог, г.Житомир.

К образовательному десанту присоеденился финалист из ТОП-10 «учительского Оскара», учитель информатики и физики – Сергей Петрович.

«Опыт профессионального роста, просто необходим в современном мире, только учитель может вырастить качественно новое поколение! Первое, что изменю в своей практике после образовательного путешествия – перестрою систему проведения родительских собраний, коллеги из Голландии не сравнивают успехи ребенка перед всеми. Учитель говорит об успехах ребенка только родителям. Минимум один раз в год необходимо проводить такие поездки. Я открыл в себе призвание учить детей в больницах и буду преподавать уроки на регулярной основе по робототехнике», - Сергей Петрович, учитель технологии и информатики, г.Винница.

В Нидерландах учителям выделяют личное время для саморазвития и для повышения уровня знаний, отправляют на обучение заграницу за новым опытом, в частности в Англию. Мы будем делать все, чтобы украинские учителя могли учиться так же, как и европейские педагоги.

Это путешествие стало возможным благодаря поддержке Фонда Максима Степанова и БФ «Ти не один». Партнеры проекта Посольство Украины в Королевстве Нидерланды и Министерство иностранных дел Украины.

Для справки:

В 2017 году ведущая Наталья Мосейчук, телеканал 1+1 и БФ «Ти не один» создали социальный проект «Право на освіту». Его цель - сделать так, чтобы тема учителей, образовательных реформ, решение проблем школ и защита прав педагогов, учащихся и их родителей стала центральной в обществе и была приоритетной. Образованием для учителей почти не занимается государство и только единицы учителей имеют возможность посещать международные конференции, чтобы узнавать о новых образовательных методиках и тенденциях. Поэтому куратор проекта инициировала новое направление - образовательные путешествия для учителей. Больше всех в новых знаниях нуждаются учителя, ведь именно они дают новые знания и навыки следующему поколению. Куратор проекта продолжает обращать внимание на реформу создания школ в детских больницах, и на то, как это помогает в лечнии.

Сюжет ТСН об образовательном путешествии украинских педагогов в Нидерланды:

https://www.youtube.com/watch?v=SzkfvmddlAA

Людмила МИХНО Алина НЕДОСЕЙКИНА

Руководитель отдела продвижения звезд 1+1 PR- менеджер ведущих 1+1

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